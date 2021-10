A dos días de que la opa de IFM sobre Naturgy termine, la tensión entre el fondo y La Caixa (principal accionista de la gasista a través de Criteria) alcanza máximos a cuenta de la posible supresión del dividendo. Mientras Criteria sigue comprando acciones en mercado, Jaime Siles, vicepresidente y responsable de IFM en España, aviva la disputa: «La Caixa es la que hace posible la opa».

La razón es que es el principal financiador de la opa: CaixaBank lidera el crédito sindicado con un 25%, lo que supone 250 millones (y pretendía llegar a 300, según Siles). Pero, además, la aseguradora Vidacaixa pone otros 90 millones, con lo cual la aportación total de La Caixa a la operación es de 340 millones.

«Es de suponer que La Caixa tiene la misma influencia en Naturgy que en CaixaBank, donde tiene un 30% del capital. Si la opa fuera contra sus propios intereses, ¿habrían concedido esa financiación? Ése es el quid de la cuestión», argumenta el representante de IFM.

No obstante, Siles trata de quitar hierro al asunto: «No creo que estén tan enfadados. Les pedimos que no acudieran a la opa porque queremos tenerles de socio. Nos parece bien tener un socio local de reputación impecable. Con su renuncia, han dado visibilidad a que no va a haber prorrateo y todos los accionistas podrán vender lo que quieran». Asimismo, asegura que avisaron a Criteria y a los fondos accionistas de Naturgy CVC y GIP una semana antes de lanzar la opa.

Respecto a las condiciones impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la opa, Siles lanza otro dardo: «Las condiciones del Gobierno tienen más alineación filosófica con La Caixa que con una posible concertación con los otros fondos. Digamos que rima con el comunicado de de mayo de Criteria: no hacer desinversiones, mantener la empresa cotizando, etc.».

«Si bajan los ingresos y mantienes las inversiones, hay que reducir el dividendo»

Entonces, si no hay enfado en La Caixa, ¿por qué se ha montado esta polémica a cuenta del dividendo (Isidro Fainé insiste en mantenerlo porque es necesario para su obra social) y por qué Criteria está elevando su participación? Este directivo explica que «Naturgy tiene un plan estratégico que reduce drásticamente el dividendo y planea una inversión de 14.000 millones. Nosotros lo respaldamos y decimos que, si hay que reducirlo más o suprimirlo, lo apoyamos».

«Si hay una serie de medidas del Gobierno que ponen en entredicho los ingresos de la compañía, que ni siquiera es capaz de cuantificar en su informe sobre la opa, y las inversiones anunciadas son necesarias, no quedan muchas opciones. Por eso decimos que estamos dispuestos incluso a suprimir el dividendo, que podemos vivir sin él el tiempo que haga falta para apoyar la supervivencia de la empresa».

En cuanto a las compras de acciones de Criteria, no parece tener mucho sentido hacerlas ahora puesto que todos los analistas dan por hecho que la acción caerá cuando acabe la opa. Y tampoco hay riesgo de que Naturgy sea excluida de Bolsa, ya que las condiciones impuestas por el Gobierno lo prohíben durante tres años. La única explicación que se le ocurre a Siles es que «compre ahora porque teme que, cuando acabe la opa, no se va a mover una acción», si bien matiza que «ésa es una pregunta para Criteria».

«No tenemos prisa por vender activos»

Otro tema espinoso es la necesidad de vender activos de Naturgy para rentabilizar su inversión. Como adelantó OKDIARIO, IFM ha tanteado al Gobierno por si puede reducir el plazo de cinco años en los que no puede haber desinversiones. Siles lo niega y asegura que no tienen prisa porque «no somos un fondo cerrado como CVC o GIP, que tienen que devolver el dinero en un plazo determinado. Nosotros somos inversores a 100 años, no tenemos obligación de repartir dividendos ni de liquidar los activos. Nuestra primera inversión en Europa es de 2004 y la mantenemos en cartera».

Por supuesto, el responsable de IFM niega que haya ninguna concertación con los otros fondos: «Hay muchos argumentos en contra de la tesis de la concertación. Si la hubiera, la CNMV nos obligaría a lanzar una opa sobre el 100%».