Las mujeres que nunca han cotizado también tienen derecho a pensión: hasta 7.000 euros

Dentro de las pensiones, las mujeres se enfrentan a menudo a la brecha de género laboral, lo que complica su acceso a las pensiones contributivas. Ante esta realidad, las pensiones no contributivas de jubilación se presentan como una alternativa valiosa, diseñada especialmente para aquellos que no han acumulado cotizaciones suficientes.

La desigualdad de género a través de la disparidad salarial y la inestabilidad laboral afecta de manera directa a la capacidad de las mujeres para cumplir con los requisitos necesarios para acceder a pensiones contributivas más tradicionales. Las estadísticas revelan que, en promedio, las mujeres ganan un 33% menos que los hombres, agravando aún más la desigualdad en el ámbito de las pensiones.

Las condiciones laborales adversas y las interrupciones en las carreras profesionales debido a responsabilidades familiares dificultan la acumulación de cotizaciones suficientes para muchas mujeres. En este contexto, las pensiones no contributivas surgen como una solución esencial, proporcionando apoyo financiero a aquellos cuyas trayectorias laborales no les han permitido acumular cotizaciones suficientes.

La alternativa en las pensiones

Las pensiones no contributivas de jubilación se erigen como una alternativa valiosa, diseñada para brindar seguridad financiera a quienes no han cotizado lo suficiente en el sistema de pensiones. Aunque no están exclusivamente destinadas a mujeres, las estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) revelan que la mayoría de los beneficiarios son mujeres, destacando así la importancia de ofrecer opciones equitativas para garantizar la seguridad financiera de todas las personas.

Para poder acceder a una pensión no contributiva de jubilación es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos establecidos por el IMSERSO. Estas pensiones están diseñadas para aquellas personas que no tienen derecho a una pensión contributiva y enfrentan limitaciones económicas. Algunos de los requisitos clave son los siguientes:

Edad Mínima de 65 Años: Los solicitantes deben tener al menos 65 años para ser elegibles para estas pensiones. Este requisito se alinea con la edad comúnmente establecida para acceder a diversas prestaciones de jubilación.

Ingresos Anuales Inferiores a 7.250,60 Euros: La pensión no contributiva busca brindar apoyo a aquellos con ingresos limitados. Los solicitantes deben demostrar que sus ingresos anuales no superan el umbral establecido, que es de 7.250,60 euros.

No Tener Derecho a una Pensión Contributiva: Este tipo de pensión está destinado a aquellos que no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión contributiva más tradicional. Es una opción para aquellos cuyas carreras laborales no les han permitido acumular cotizaciones suficientes.

Por su parte, El IMSERSO reconoce la diversidad de situaciones familiares y por eso establece umbrales de ingresos específicos para diferentes contextos que puedan existir. Esto asegura que las pensiones no contributivas sean flexibles y adaptables a las necesidades individuales, reconociendo de esta forma las variaciones en las estructuras familiares y los niveles de ingresos.

Es crucial tener en cuenta que estas pensiones no son estáticas, es decir, que se ajustan según las rentas personales y familiares. Este enfoque garantiza que las personas que dependen de estas pensiones reciban el apoyo adecuado y proporcional a sus circunstancias económicas específicas.

El IMSERSO reconoce las diferentes realidades que enfrentan las mujeres y ha incorporado complementos específicos para aquellas que viven de alquiler. Este complemento, que asciende a 525 euros, destaca la comprensión de las necesidades específicas de las mujeres y busca abordar las disparidades adicionales que podrían enfrentar.

Ayuda a madres solteras

Ante los desafíos económicos que enfrentan las madres solteras, tanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) brindan diversas ayudas para asegurar el equilibrio financiero en hogares donde los niños requieren cuidados esenciales.

En primer lugar, se mantiene el Plan de Fomento de la Natalidad para el presente año, otorgando una suma de 500 euros mensuales hasta que el menor cumpla 24 meses, alcanzando así un total de 12.000 euros en ese periodo. Dado que la tasa de natalidad sigue en declive, las autoridades instan a la maternidad mediante estos incentivos.

Para las madres solteras empleadas, existe la posibilidad de solicitar deducciones en la Declaración de la Renta, con montos que oscilan entre 1.200 y 2.400 euros anuales. Además, como en otros casos, el periodo de baja por maternidad es de 16 semanas, siendo seis obligatorias. Aquellas madres menores de 35 años pueden acceder al Bono Joven, una prestación de 250 euros enfocada en el apoyo al alquiler.

En el caso de aquellas mujeres que no están empleadas, tienen la opción de solicitar el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), el Subsidio por Insuficiencia de Cotización, una ayuda mensual de alrededor de 450 euros para aquellas que hayan cotizado al menos un año a la Seguridad Social, o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Es importante tener en cuenta que las comunidades autónomas también ofrecen ayudas desde sus respectivas administraciones, abarcando áreas como el comedor escolar o prestaciones para aquellas madres que no puedan cubrir ciertos gastos. En situaciones de viudez, estas mujeres pueden solicitar la pensión de viudedad o la de orfandad.