Ya es oficial: las pensiones no contributivas seguirán subiendo hasta esta fecha

El sistema de pensiones en España contempla dos tipos de pensiones: contributivas y no contributivas. Estas últimas se reconocen a aquellos ciudadanos que no han cotizado el tiempo necesario para optar a una pensión contributiva y carecen de «recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos». La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Subida de las pensiones no contributivas

A diferencia de las pensiones contributivas, las no contributivas no se revalorizarán conforme al IPC en 2024, sino que la cuantía aumentará teniendo en cuenta el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unifamiliar.

Las pensiones no contributivas actualmente se encuentran por debajo del 50% del salario mínimo interprofesional, que en 2023 es de 1.080 euros al mes. Concretamente, la cuantía íntegra de estas prestaciones es de 484,61 euros al mes (equivalentes a 6.784,54 euros al año).

Para abordar esta situación, se ha promulgado el Real Decreto Ley 2/2023, que establece un plan gradual para aumentar los ingresos de los beneficiarios de estas pensiones en los próximos cuatro años, con el objetivo de alcanzar el 75% del umbral de pobreza estimado para un hogar unifamiliar en 2027.

Según este decreto, las ayudas aumentarán progresivamente a lo largo de este periodo. En 2024, se elevarán a 7.300 euros anuales (521,42 euros mensuales). Para el año 2025, ascenderán a 7.599,9 euros anuales (542,85 euros mensuales) y en 2026 alcanzarán los 7.900 euros anuales (564,28 euros al mes). Finalmente, se espera que en 2027, la cuantía íntegra de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez sea de 8.250 euros al año, lo que equivale a 592 euros mensuales.

Requisitos

Para tener derecho a una pensión no contributiva de jubilación, es necesario tener 65 años o más y haber vivido legalmente en España durante al menos 10 años. Además, hay unos límites de ingresos que varían según la situación familiar y la cantidad de personas que componen la unidad familiar, que incluye a familiares hasta el segundo grado de parentesco (como cónyuge, hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos).

Para una persona sola, es necesario no tener unos ingresos superiores a 6.784,54 euros anuales. En el caso de convivir con familiares hasta el segundo grado:

Para dos personas en la unidad familiar : límite de ingresos de 11.533,72 euros anuales.

: límite de ingresos de 11.533,72 euros anuales. Para tres personas en la unidad familiar : límite de ingresos de 16.282,90 euros anuales.

: límite de ingresos de 16.282,90 euros anuales. Para cuatro o más personas en la unidad familiar: límite de ingresos de 21.032,08 euros anuales.

Si el pensionista vive con uno de sus hijos o padres, los límites de ingresos para acceder a una pensión no contributiva en España se incrementan:

Para dos personas en la unidad familiar : límite de ingresos de 28.834,30 euros anuales.

: límite de ingresos de 28.834,30 euros anuales. Para tres personas en la unidad familiar : límite de ingresos de 40.707,25 euros anuales.

: límite de ingresos de 40.707,25 euros anuales. Para cuatro o más personas en la unidad familiar: límite de ingresos de 52.580,20 euros anuales.

Desde el IMSERSO señalan que «la cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida».

Por último, cabe señalar que una persona puede ser beneficiaria de varias pensiones contributivas e incluso combinar pensiones contributivas y no contributivas, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para cada una de ellas y estas sean compatibles entre sí. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe un límite máximo para la suma de todas las pensiones, que este 2023 es de 3.058,81 euros al mes o 42.823,34 euros al año.