Muy atento: esta pensión subirá hasta los 521 euros y te afecta si cumples estos requisitos

La Seguridad Social prevé un aumento en las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez en el año 2024, proyectando un crecimiento que se mantendrá por encima de la media hasta el próximo año 2027. Mientras las pensiones contributivas experimentarán una revalorización en torno al 4% en el año 2024, las pensiones no contributivas, específicamente las de jubilación e invalidez, seguirán una senda distinta.

Cuánto sube la pensión

Las pensiones no contributivas son un pilar fundamental para aquellos individuos que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social para acceder a una pensión contributiva. Estas prestaciones buscan garantizar ingresos mínimos que posibiliten una vida digna, además de proporcionar acceso a asistencia médica y farmacéutica gratuita. En este contexto, la segunda reforma de las pensiones, aprobada en marzo bajo el Real Decreto-ley 2/2023, establece pautas específicas para las pensiones no contributivas.

En España, existen dos modalidades de pensiones no contributivas: las de jubilación e invalidez. La revalorización de estas pensiones no seguirá el patrón del Índice de Precios de Consumo (IPC) como ocurre con las contributivas. En su lugar, las cuantías se incrementarán tomando en consideración el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unifamiliar.

En la actualidad, las pensiones no contributivas cuentan con un aumento del 15% en las cuantías, destinado a hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Este aumento, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, ha sido una medida de apoyo crucial en tiempos de incertidumbre económica.

A pesar de este incremento, las cuantías de las pensiones no contributivas se sitúan por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras que el SMI en 2023 alcanza los 1.080 euros al mes, la cuantía íntegra de las pensiones no contributivas se encuentra en 484,61 euros mensuales (equivalentes a 6.784,54 euros anuales).

En respuesta a esta situación, el Real Decreto Ley 2/2023 establece una subida progresiva en los ingresos para los beneficiarios de estas pensiones durante los próximos cuatro años. El objetivo es igualar, para el año 2027, el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unifamiliar.

Pensiones nos contributivas

En este marco, se proyecta que las ayudas pasarán de los 6.784,53 euros anuales (484,61 euros mensuales) a los 7.300 euros anuales (521,42 euros al mes) en 2024. Para el año 2025, se espera que alcancen los 7.599,9 euros anuales (542,85 euros mensuales), y en 2026 se situarán en los 7.900 euros anuales (564,28 euros al mes). Finalmente, en 2027, la cuantía íntegra de la pensión no contributiva de jubilación e invalidez se establecerá en los 8.250 euros anuales o 592 euros por cada mensualidad.

Este incremento progresivo no solo aborda la necesidad de proporcionar ingresos más adecuados a los beneficiarios de pensiones no contributivas, sino que también busca equilibrar la brecha entre estas prestaciones y el salario mínimo, contribuyendo así a una distribución más justa de los recursos y garantizando un nivel de vida digno para quienes dependen de estas pensiones. La planificación hasta el año 2027 refleja un compromiso continuo con la mejora y sostenibilidad de las pensiones no contributivas en España.

El sistema público de pensiones español se enfrenta a un importante reto: garantizar su sostenibilidad en las próximas décadas. El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población están poniendo en riesgo la viabilidad del sistema.

Entre las medidas que se podrían adoptar para garantizar la sostenibilidad de las pensiones se encuentran: