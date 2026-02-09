Ferrovial ha logrado incrementar el valor de sus acciones en el Nasdaq un 115% desde que llegó a Wall Street, es decir, más que duplicar su precio. La fortaleza de la constructora española es tal que ha sido capaz de mantenerse alcista en las últimas semanas, pese a que las tecnológicas, sus compañeras en el índice, han sufrido grandes caídas.

En concreto, el pasado martes, las acciones de servicios de datos y software retrocedieron con fuerza, arrastrando al mercado en general a la baja, tras el lanzamiento de una herramienta de automatización para abogados de la firma de inteligencia artificial (IA) Anthropic.

Por otro lado, los títulos de los fabricantes de chips e infraestructura de IA cedieron un repunte inicial y cayeron bruscamente, ya que los inversores abandonaron las acciones tecnológicas para centrarse en sectores más sensibles a la economía.

En ese contexto, mientras otros caían un 4%, Ferrovial registraba subidas superiores al 1%, continuando así con la tendencia que ha mantenido desde el inicio de su cotización en Wall Street, a mediados del año 2023.

Ferrovial en Wall Street

Las empresas de España suelen cotizar en EEUU a través de ADR (Certificado de Depósito Americano, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite a los inversores de la nación norteamericana comprar acciones de compañías extranjeras sin que estas coticen directamente en su país.

Sin embargo, Ferrovial optó por otro método: llegar a EEUU a través de Países Bajos. Y es que la nación neerlandesa da muchas más facilidades a las empresas para cruzar el Atlántico y entrar en las bolsas norteamericanas.

Así, la empresa española movió inicialmente su sede social a Países Bajos para poder acceder a Wall Street. Uno de los grandes objetivos era conseguir entrar en el Nasdaq 100, un selectivo de las mayores empresas no financieras del índice Nasdaq, cuya entrada hace que gane aún mayor protagonismo.

Y lo consiguió. El pasado 13 de diciembre, el selectivo tecnológico incluyó a Ferrovial entre sus activos, junto con gigantes como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Tesla, Intel, Paypal o Netflix, entre otras.

Y, entre todas ellas, la constructora que preside Rafael del Pino ha sido capaz de mantener el tono positivo en un momento de crisis en el índice, que llegó a caer más del 4% intradía. Un descalabro que llegó a levantar las alarmas sobre un pinchazo de una posible burbuja.

Con todo, el pasado viernes, Wall Street vivió una jornada optimista que provocó cierta recuperación tras las pronunciadas rebajas. Ferrovial, pese al impulso que ya mantenía, se aprovechó sobremanera de este cambio de tono y registró un alza del 3,3% en dicha jornada.

Así las cosas, el crecimiento de esta empresa ha sido tal que ha llegado a mover más dinero en Nueva York que en Madrid. Por ejemplo, algún día se llegaron a negociar 1,1 millones de acciones en el Nasdaq y 745.000 en la Bolsa madrileña.

Y el hecho de haber conseguido entrar en el Nasdaq 100 le da todavía más recorrido, pues ofrece la posibilidad de acceder a mucha más liquidez. Esto se debe a que hay numerosos fondos que invierten en el índice al completo. Es el caso de los fondos indexados, que replican los movimientos del selectivo.