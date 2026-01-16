El mejor país para vivir si eres un jubilado español: vida de lujo por 600 € y clima tropical durante todo el año

En los últimos años, El Salvador se ha convertido en un destino emergente tanto para quienes quieren disfrutar de unos días de vacaciones como para aquellos jubilados que buscan una vida tranquila y asequible. Uno de los principales atractivos del país es el clima tropical, con temperaturas que oscilan entre los 24 y los 30 grados durante todo el año. Precisamente, el clima favorece una vida social muy activa, lo que se traduce en una mejor calidad de vida y menos problemas de salud asociados al frío, como afecciones respiratorias o dolores articulares.

Vivir con 600 € al mes en España es prácticamente imposible, pero en El Salvador estos ingresos adquieren un significado muy diferente. Un presupuesto medio para un jubilado podría distribuirse de la siguiente manera: 300 € por un apartamento cómodo y amueblado, 150 € en alimentación, 60€ en servicios (luz, agua e Internet) y 60 € en transporte y ocio.

#sansalvador #turismo #visitelsalvador #viajes #citytour ♬ sonido original – 🦥 Viviendo Aventuras 🌴 @viviendo.aventuras 🔐 GUARDA este 🎥 si vas a hacer el CIRY TOUR de SAN SALVADOR 🇸🇻 🌆 La capital de El Salvador es una ciudad vibrante mezcla historia, cultura y modernidad y se acaba de abrir al turismo completamente renovada y con un futuro absolutamente prometedor ✨ TOP 10 de lugares que no te puedes perder: 1️⃣ Plaza Barrios 2️⃣ Palacio Nacional 3️⃣ Biblioteca Nacional 4️⃣ Catedral Metropolitana 5️⃣ Teatro Nacional 6️⃣ Plaza Libertad 7️⃣ Mercado Nacional de Artesanías 8️⃣ Monumento al Divino Salvador del Mundo 9️⃣ Parque El Principito 🔟 Redondel Masferrer 📸 Con esta ruta, puedes aprovechar al máximo un día en San Salvador, combinando historia, cultura y gastronomía local 🌮 . . . #elsalvador

Últimamente, se habla mucho de la «vida de lujo» de la que pueden disfrutar los jubilados españoles en El Salvador. Sin embargo, el concepto de «lujo» no tiene nada que ver con mansiones ni yates, sino con lujos cotidianos que, por pequeños que parezcan, mejoran la calidad de vida y el bienestar de quienes pueden disfrutar de ellos: pasear por el cráter de un volcán en el Parque Nacional El Boquerón, descubrir la «Pompeya de América» a 36 kilómetros de San Salvador o bañarse en el lago volcánico de Coatepeque, entre otras muchas experiencias.

El Salvador es un país pequeño, pero ofrece distintas alternativas en función del estilo de vida que busquen los jubilados. Por un lado, para quienes sueñan con vivir cerca del mar, zonas costeras como El Tunco o La Libertad son una muy buena opción. Por otro lado, áreas residenciales en los alrededores de San Salvador ofrecen los mejores médicos y comerciales.

Seguridad y sanidad

Durante mucho tiempo, El Salvador ha sido un país peligroso e inseguro, razón por la cual muy pocos españoles lo elegían como destino para disfrutar de la jubilación. Sin embargo, el país ha experimentado una profunda transformación, y los jubilados extranjeros pueden caminar, hacer compras o utilizar el transporte local con mayor tranquilidad, sobre todo en zonas residenciales y costeras.

En cuanto a la sanidad, aunque la pública tiene ciertas limitaciones, el país cuenta con una sanidad privada que ofrece una gran relación calidad-precio. La mayoría de jubilados contratan seguros privados a precios muy inferiores a los que pagarían en España, lo cual es un gran punto a favor.

Documentación y trámites

Los españoles que residan en El Salvador deberán inscribirse en este Registro de Matrícula Consular (RMC) como residentes. Esta inscripción les permitirá renovar su documentación, poder acreditar su residencia en el país, participar en los procesos electorales que se convoquen en España, salvo en las elecciones municipales, y solicitar asistencia consular ante situaciones de necesidad.

Si se prevé residir en El Salvador por un periodo superior a tres meses, se recomienda contactar antes del viaje con la Embajada de El Salvador en Madrid o con el consulado correspondiente, a fin de informarse sobre los requisitos y la documentación necesaria para obtener un permiso de residencia.

Los documentos españoles que deban surtir efecto legal en El Salvador deben estar debidamente apostillados en España, incluyendo certificados del Registro Civil, antecedentes penales, documentos notariales o títulos académicos. La Embajada de España en San Salvador no realiza este trámite.

Para residencias superiores a tres meses, también es obligatorio canjear el permiso de conducir español y obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT), «un documento que deben poseer todas las personas naturales y jurídicas, tanto salvadoreñas como extranjeras residentes en El Salvador, y que resulta imprescindible para realizar determinados trámites, tales como abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda».

Finalmente, cabe señalar que «los españoles inscritos como residentes en el Registro de Matrícula Consular podrán votar desde El Salvador en las elecciones que se celebren en España, excepto las municipales. Pueden hacerlo, tanto presencialmente, depositando su voto en la urna habilitada en la Sección Consular, como enviándolo por correo certificado a la Embajada», detalla el Ministerio de Exteriores.