Lopesan Hotel Group impulsa en FITUR su expansión internacional en Punta Cana y la próxima reapertura del Hotel Miguel Ángel en Madrid

Lopesan Hotel Group acude a una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con una agenda marcada por la consolidación de su marca en mercados estratégicos y el impulso de sus ambiciosos planes de expansión, protagonizados por la inminente apertura de la segunda fase de su macroproyecto en República Dominicana y la rehabilitación integral del icónico Hotel Miguel Ángel, en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Precisamente, uno de los hitos centrales de esta edición es el avance de las obras del Hotel Miguel Ángel, un proyecto que se encuentra ya muy avanzado y que supone la entrada de Lopesan en la alta hotelería de Madrid. Tras una inversión cercana a los 250 millones de euros, la compañía aprovechará el escaparate de FITUR para presentar la evolución de los trabajos que se están llevando a cabo y los detalles de una reapertura prevista para finales de 2026.

El Hotel Miguel Ángel escenifica un auténtico reto para Lopesan Hotel Group, ya que supone el inicio de su andadura en el segmento urbano, a través de la creación de una experiencia de lujo disruptiva en un destino tan complejo como la capital de España. Para ello, la compañía ha tratado de trazar un plan en el que se adapten los casos de éxito de sus resorts vacacionales y se fusionen para crear un concepto novedoso que sea capaz de ofrecer un diseño vanguardista, unos servicios personalizados y proponer una propuesta gastronómica de primer nivel, que incluya una coctelería de autor en uno de los ambientes más atractivos de la ciudad.

De manera simultánea, la atención internacional se centra en Playa Bávaro, donde Lopesan tiene previsto inaugurar en mayo de 2026 tres nuevos establecimientos. El Caoba Lagoon Resort, estará orientado a un tipo de público genérico Premium, el Serenity Bay Resort, se centrará en el segmento solo adultos, mientras que el Splash Cove Resort, abrirá sus puertas a partir de un concepto familiar, compartiendo con los otros dos resort la idea de plantear una inmersión total del huésped en la naturaleza del destino. Lopesan Hotel Group invertirá más de 300 millones de euros en esta espectacular infraestructura, que también contará con un Palacio de Congresos para tratar de fortalecer el segmento MICE en la región.

Una agenda profesional cargada de oportunidades

Tras los brillantes resultados cosechados 2025 a nivel global, con un incremento del 7 % el volumen de estancias con respecto a las registradas en 2024, la delegación comercial desplazada a Madrid ha conformado una agenda profesional compuesta por encuentros con los principales actores de la industria internacional, pero también es el espacio ideal para mantener importantes reuniones con los agentes más destacados del mercado nacional.

Entre los focos principales de la estrategia diseñada para FITUR, destaca la estimulación de las ventas anticipadas. El turista nacional suele ser más de impulsos y de compras a última hora, pero se está registrando un cambio de tendencia entre los viajeros españoles, que, cada vez más, están aprendiendo a aprovechar los precios reducidos que ofrecen los denominados early bookings, asegurando así la disponibilidad de las mejores habitaciones y regímenes de manutención deseados al mejor precio.

En este contexto, la conectividad aérea se erige como un pilar fundamental. Lopesan Hotel Group busca reforzar las operativas, tanto de grupos como individuales, desde aeropuertos secundarios de toda la península. Gracias a la sólida red de conexiones regionales, la compañía apuesta por desestacionalizar la demanda, permitiendo que el mercado nacional disfrute de Gran Canaria también durante los periodos valle, entre las temporadas de invierno y verano.

Para fortalecer esta operativa, el Grupo Lopesan involucrará activamente a los principales turoperadores en sus nuevos proyectos, incluyendo la actualización del Abora Catarina by Lopesan (ACA). Esta renovación, prevista para este mismo verano, modernizará espacios comunes y habitaciones de un establecimiento de «Todo Incluido» con una altísima demanda en el mercado español.

Asimismo, en FITUR se impulsará decididamente el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). Lopesan Hotel Group participa en la feria para promover su firme apuesta por este sector, buscando alcanzar nuevos acuerdos que ratifiquen a Gran Canaria como un destino de referencia para el turismo de congresos.

Un stand inspirado en el océano y las Dunas de Maspalomas

El espacio de Lopesan Hotel Group en FITUR trasciende lo convencional para convertirse en una experiencia sensorial, capaz de capturar la esencia de Gran Canaria y combinarla con los diseños vanguardistas que predominan en cada uno de sus hoteles. El diseño, de marcado tono evocador, se inspira en las sinuosas líneas y la calidez de las Dunas de Maspalomas, conjugando el lujo con la sostenibilidad, mediante el uso de diferentes tipos de maderas y el destacado predominio de la vegetación.

El stand ofrece una experiencia inmersiva que comienza en el suelo, donde una pantalla LED simula el suave vaivén de las olas llegando a la orilla, permitiendo al visitante sentir el Atlántico bajo sus pies. Este entorno se completa con proyecciones de imágenes lifestyle en una pantalla gigante que dará la bienvenida a todos los visitantes, transformando en imágenes la promesa velada realizada por Lopesan Hotel Group de garantizar experiencias que perduran en el tiempo.