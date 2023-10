Leroy Merlin cambia la forma de tender los días de lluvia

Leroy Merlin ha cambiado la forma de tender los días de lluvia, llega una auténtica revolución que no debes dejar escapar. Este otoño parece que está siendo más lluvioso de lo que sería habitual. Si tenemos niños pequeños, nos enfrentamos cada día a varios cambios de ropa. Lavarla bien y tenerla lista nos asegura una tarea menos que podemos realizar fácilmente gracias a una serie de elementos que estarán muy presentes. Leroy Merlin nos ayuda a organizar, tender y secar nuestra colada de forma magistral los días de lluvia con esta nueva forma de tender.

La revolución ya está aquí con esta nueva forma de tender los días de lluvia

Necesitamos conseguir una nueva manera de tender la ropa los días de lluvia. El clásico tendedero de los de toda la vida, acaba obstaculizando el paso u ocupando medio salón, con lo cual, es más un problema que una solución. Si tienes un piso pequeño o simplemente, quieres aprovechar al máximo el espacio, sin que la que colada sea un problema, Leroy Merlin te lo pone fácil.

Un tendedero en torre es justamente lo que necesitamos. Nos permite colocar perfectamente la ropa, haciendo que quede bien ordenada y no nos dejemos nada de nada. La iremos disponiendo en el tendedero por colores o dependiendo del tamaño, además de ahorrarnos espacio, nos hará más fácil recoger después la colada.

Tiene varios pisos por lo que optimiza al máximo el espacio, no puede aprovechar más nuestra casa. Este tendedero es sin duda alguna aquello que buscamos para lograr que toda la ropa esté perfectamente colocada en su sitio, sin que nada o nadie nos impida verla perfectamente colocada y en su sitio.

El hecho de que sea vertical y no horizontal no es un problema. No te creas que la parte de arriba se secará más pronto. Dependerá de dónde coloques el tendedero el resultado final de este proceso que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Por lo que estará siempre preparado este tendedero para darnos no mejor.

Tal y como nos indica en la descripción de este producto: “el tendedero de torre Classic Tower 450 es un auténtico genio ahorrando espacio. Con una superficie de solo 69 x 73 cm, encontrará sitio para este tendedero de torre en cualquier lugar: en la ducha, en un baño pequeño, en un balcón o en un pasillo estrecho. Los niveles de secado superpuestos ofrecen una longitud de secado de 45 metros y espacio para entre cuatro y cinco cargas de lavadora. Gracias a sus marcos plegables, el tendedero de torre puede usarse, por un lado.” Justo lo que necesitamos para los días de lluvia, una auténtica revolución.