Coser es una de las tareas que más hacían en casa nuestras madres y, sobre todo, nuestras abuelas, ya que antiguamente desde muy pequeñas ya enseñaban a las mujeres a coser en los colegios. Hoy te mostramos un artículo de Ikea con el que no será necesario volver a coser… ¡y cuesta sólo dos euros!.

Ikea cuenta con un amplio catálogo de productos para el hogar, y además de sus famosos muebles que tienes que montar tú en casa, ofrece también multitud de artículos que te vendrán de perlas para hacerte la vida más cómoda y fácil. Sea lo que sea que necesitas para tu casa, es muy probable que lo encuentres en Ikea.

La cinta adhesiva dobladillo de Ikea que te cambiará la vida

Se trata de la SY Cinta adhesiva dobladillo rápido, una cinta que, como su propio nombre indica, es adhesiva y se coloca en el dobladillo. Es un artículo ideal para no tener que coser un pantalón o vestido que es demasiado largo, por ejemplo, y así cuando sea necesario tener más longitud, se despega el adhesivo fácilmente.

Esta cinta adhesiva dobladillo de Ikea es ideal para poder hacer todo tipo de dobladillos sin tener que coser, y es un chollazo hasta en el precio ya que un rollo de 10 m cuesta únicamente 2,50€.

Utilizar esta cinta es tan sencillo como cortar la medida necesaria, despegar la tira y pegarla para que actúe como si hubieras cosido con hilo… listo en un par de minutos y muy fácil de hacer. La tienda sueca recomienda que en el caso de utilizarla en tejidos gruesos pongas dos tiras juntas.

Es importante destacar que esta cinta adhesiva no se adapta a los tejidos que se planchan a baja temperatura. La cinta es de 100% nylon y, cuando la prenda la tenga puesta, es recomendable no superar los 60ºC en el lavado a máquina, así como no pasar de los 80ºC en la secadora. A la hora de realizar el planchado, es aconsejable no superar los 150ºC.

Sin duda esta cinta adhesiva dobladillo de Ikea es perfecta para aquellas personas que no tienen ni la menor idea de costura y que siempre que tienen que hacer un dobladillo lo piden a sus madres, abuelas o a alguna amistad que sí sepa hacerlo. Ahora, gracias a la tienda sueca, cualquier persona puede hacer un dobladillo de forma rápida y sencilla.