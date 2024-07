Unión de Uniones, la segunda organización de agricultores más representativa de España, escribió una carta al Gobierno de España en 2022 para exigirle que tomara medidas contra las imitaciones veganas, es decir, productos de origen puramente vegetal que tienen en un etiquetado algún nombre relacionado con alimentos de origen animal. Ante esto, el Ministerio de Agricultura respondió con otra misiva a la que ha tenido acceso OKDIARIO en la que afirmaba que iba a desarrollar leyes atendiendo a estas reivindicaciones. Dos años después, los representantes del campo aseguran a este periódico que el Ejecutivo «no ha hecho nada» pese a haber asumido ese compromiso.

«Es cierto que los productos veganos y vegetarianos están proliferando en el mercado y muestran una tendencia de consumo creciente, pero debe propiciarse el desarrollo de un marco normativo que permita a los operadores asignar denominaciones comerciales que no induzcan a error al consumidor y, por supuesto, que no menoscaben los intereses de ningún otro sector ni incurran en competencia desleal», afirmaba en la carta el secretario general de Agricultura y Alimentación del Gobierno, Fernando Miranda, haciendo referencia a las imitaciones veganas.

Precisamente, esto es lo que ahora están reclamando desde el sector de la carne y el del pescado, quienes reclaman que «uno de los principios básicos de información al consumidor es que hay que ayudar a una competencia leal en el mercado y a una transparencia que mejore la formación e información de todos los consumidores en su amplio espectro», según afirmaron a este periódico.

Por tanto, el Gobierno se mostraba entonces de acuerdo con los planteamientos que realizan en la actualidad los productores alimentarios contra las imitaciones veganas. Es más, el político aseguró en la carta que iban a tomar medidas contra ello.

El Gobierno y las imitaciones veganas

«Por todo ello, desde este Ministerio (el de Agricultura) vamos a seguir defendiendo que la información alimentaria sea veraz, transparente y fácilmente entendible por parte de los consumidores, protegiendo los intereses de los distintos sectores agroalimentarios y, en particular, el del sector ganadero», afirmaba Miranda.

«Desde este Ministerio hemos defendido en todo momento la necesidad de establecer un marco regulatorio armonizado para todo el territorio de la Unión Europea. No obstante, tanto el marco regulatorio nacional como la normativa comunitaria horizontal (….) suponen una base suficiente para poder garantizar la protección de estos términos y evitar su uso ilícito o engañoso», declaraba el responsable político.

Sin embargo, a estas alturas, el Gobierno no ha tomado ni una sola medida para evitar esta situación. Tanto es así que el sector de la pesca y el cárnico han tenido que unirse en una campaña para intentar que se comience a implementar medidas serias contra este problema.

«El Ministerio tiene en su mano la posibilidad de adaptar el Real Decreto y prohibir por ley descripciones como salmón vegano, Vegetarian Tuna o MerlVza si no contienen un mínimo de dicha proteína marina en sus ingredientes», reivindica la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca). Y esto mismo lo reconoció en la misiva el propio departamento que lidera Luis Planas.

Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cecopesca, declaró a este periódico que las imitaciones veganas pueden provocar graves confusiones: «En Bélgica, desgraciadamente, un bebé murió. Unos padres le estaban dando leche vegetal en su dieta pensando que estaba perfectamente alimentado. Es un caso extremo, pero es un caso real de a lo que se puede llegar».

«Hay más casos recientes que muestran las consecuencias de desplazar o evocar a otros alimentos que pueden producir errores. Hace nada, en Australia, un niño falleció también, lamentablemente, porque bebió una leche que era de baño corporal, pero como el envase era similar al cartón lácteo y como la publicidad y presentación era similar a la de una leche, pues él creyó que era leche de beber», explica el representante del sector pesquero.

Y las imitaciones veganas no están lejos de caer en estas circunstancias: «El Vegetarian Tuna (atún vegetariano) es un producto que imita una conserva de bonito, pero que hay que almacenarlo a temperatura de refrigeración en la nevera. No es una conserva que la puedas dejar en la alacena. Habrá personas que lo comprenderán y la meterán a la nevera, pero si alguien no lo hace y, después de unos días, lo toma, puede tener un problema de intoxicación que puede tener repercusiones muy graves».