El sector de la carne y el del pescado se han unido para denunciar lo que denominan como imitaciones veganas, es decir, productos de origen puramente vegetal que tienen en un etiquetado algún nombre relacionado con alimentos de origen animal. Es más, los responsables afirman a OKDIARIO que la falta de información sobre el tratamiento y conservación de estos «productos engañosos» pueden «provocar intoxicaciones» al confundirse con algo que no son.

Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), explica a OKDIARIO que «uno de los principios básicos de información al consumidor es que hay que ayudar a una competencia leal en el mercado y a una transparencia que mejore la formación e información de todos los consumidores en su amplio espectro».

En la misma línea se sitúa Giuseppe Aloisio, director de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), quien afirma a este periódico que «ha habido una proliferación de productos que aprovechan el patrimonio, el acervo gastronómico y las denominaciones que están consagradas en la costumbre alimenticia española».

«Productos que son una clara imitación. Aquí no vamos en contra de nadie ni contra el desarrollo de la I+D ni de la capacidad de las empresas de innovar. Lo que sí reclamamos es que haya reglas claras y juego limpio. Si he sido capaz de crear un producto que se parece a una hamburguesa, pero que no lleva carne, puede que se llame de otra manera, pero no carne», defiende.

Según el representante del sector pesquero, esta situación puede traer problemas a los españoles. «Tenemos que ser conscientes que, cuando hablamos de información al consumidor, no podemos pensar en nosotros mismos. Hay que pensar en todo el espectro de consumidores que existen, tanto expertos como en los que están medio informados y en los que no tienen una formación suficiente cuando van a los lineales». Así, Alonso insiste en que «hay que protegerlos a todos por igual» y las imitaciones veganas pueden provocar graves confusiones.

Problemas de las imitaciones

Alonso recuerda varios casos en los que la falta de información adecuada sobre la verdadera naturaleza de los productos causaron estragos: «En Bélgica, desgraciadamente, un bebé murió. Unos padres le estaban dando leche vegetal en su dieta pensando que estaba perfectamente alimentado. Es un caso extremo, pero es un caso real de a lo que se puede llegar».

«Hay más casos recientes que muestran las consecuencias de desplazar o evocar a otros alimentos que pueden producir errores. Hace nada, en Australia, un niño falleció también, lamentablemente, porque bebió una leche que era de baño corporal, pero como el envase era similar al cartón lácteo y como la publicidad y presentación era similar a la de una leche, pues él creyó que era leche de beber», explica el representante del sector pesquero.

Y las imitaciones veganas no están lejos de caer en estas circunstancias: «El Vegetarian Tuna (atún vegetariano) es un producto que imita una conserva de bonito, pero que hay que almacenarlo a temperatura de refrigeración en la nevera. No es una conserva que la puedas dejar en la alacena. Habrá personas que lo comprenderán y la meterán a la nevera, pero si alguien no lo hace y, después de unos días, lo toma, puede tener un problema de intoxicación que puede tener repercusiones muy graves».

El representante del sector cárnico explica que pueden suceder otro tipo de problemas: «Puede pasar exactamente al revés, es decir, en función del tipo de producto de imitación vegana, es posible que la composición de sus ingredientes no requieran frío, pero sí esté puesto en el lineal de refrigerado, justo al lado de los productos cárnicos tradicionales».

«La publicidad no debe inducir a error», insiste Alonso. «Esta gente hace dibujitos de pescados, presenta pictogramas en los frontales imitando al producto de origen animal, pero luego te ponen que es vegano y te lo presentan en los supermercados», denuncia.

Aloisio coincide con su colega: «Los productos de imitación vegana ni son más saludables, ni son más sostenibles, ni contribuyen a salvar el planeta, ni mucho menos. Todas esas evocaciones de atributos en realidad no tienen un contraste que se pueda demostrar científicamente. Esto es marketing y roza la publicidad engañosa. Nosotros lo que queremos es proteger al consumidor».

«Ellos venden como cool y moderno comer menos animales, comer más lo suyo y que es lo mejor para la salud. No es verdad. Una persona que quiere una dieta con mayor contenido en vegetales, no encuentra la solución en estos productos», sentencia.

Así, ambos sectores proponen al Ministerio de Agricultura la modificación del Real Decreto 1521/1984. Anfaco considera esta modificación una solución rápida y efectiva para defender la información veraz al consumidor.