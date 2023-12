Esta es la paga extra que te corresponde si no has cumplido un año en tu empresa

La llegada del mes de diciembre en nuestro país no solo trae consigo la temporada festiva de Navidad, sino que también trae la ansiada paga extra de Navidad para millones de trabajadores. Esta compensación extra representa un impulso financiero muy importante en un momento de gastos elevados y, aunque a veces se malinterpreta como un beneficio extra otorgado por las empresas, es, en realidad, un derecho reconocido para los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.

Paga extra para los trabajadores

A menudo se tiene la falsa idea de que la paga extra es una percepción de privilegio o mejora económica otorgada por las compañías, pero la realidad dista de esta noción errónea. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores (disponible en el Boletín Oficial del Estado) establece claramente que el trabajador «tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año».

Por lo general, existen dos pagas extras: la de Navidad y la de verano. Sin embargo, el Estatuto reconoce específicamente la de Navidad, permitiendo que la segunda se abone en el mes «que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores».

Una alternativa válida es la posibilidad de prorratear las pagas extras a lo largo del año. «Podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades», explica el Estatuto, lo que permite a los trabajadores recibir una parte de estas pagas cada mes, sumándose a su salario regular. Esto implica que no habrá un impulso financiero significativo en verano o en Navidad, pero sí un aumento mensual.

La cantidad de estas pagas extras no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional, y el Estatuto estipula que debe fijarse por convenio colectivo el importe de esa gratificación. Por lo general, esta cantidad suele ser algo superior al salario mensual, ya que en esta remuneración no se incluyen las cotizaciones. Sin embargo, esto no significa que no se realicen cotizaciones por la paga extra: estas cotizaciones se basan en el importe total de las retribuciones (incluidas las pagas extra), pero se distribuyen a lo largo de 12 meses.

Menos de un año en una empresa

Para un trabajador con menos de un año en la empresa, la cantidad de la paga extra de Navidad va a depender de varios aspectos. Primero, se debe considerar el método de devengo de esta paga extra que tenga la empresa:

Algunas empresas aplican un devengo anual, lo que significa que para tener derecho al 100% de la paga extra de Navidad, deberá ser necesario haber trabajado desde que se abonó la anterior paga de Navidad.

Otras empresas optan por un devengo semestral. En este caso, el derecho a esa paga extra comienza desde que se cobró la paga extra anterior (si solo hay dos pagas extra, la de verano).

Considerando esto aspectos, es importante calcular el número de meses que un trabajador llevar ejerciendo su profesión en la empresa. La cantidad de la paga extra se verá modificada dependiendo de si se han trabajado tres meses o seis meses, así como de si se devengan las pagas extra de forma anual o semestral.

Por ejemplo, un trabajador que comenzó en marzo del año 2023 en su empresa podrá recibir la paga extra de Navidad completa si la empresa devenga estas pagas de forma semestral. Sin embargo, si el devengo es anual, solo va a tener derecho a una parte de esa paga extra (ya que habría trabajado entre nueve y diez meses desde que se cobró la anterior paga de Navidad).

Por tanto, el trabajador deberá tener en cuenta el tiempo trabajado y cómo está contemplado en el estatutos de trabajadores la paga extra para los empleados.