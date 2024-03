España ha aumentado en un 20,5% las importaciones de frutas de Marruecos desde el 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó al poder tras una moción de censura a Mariano Rajoy, según los datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En concreto, los españoles trajeron del país africano 183,77 toneladas de frutas en 2018 y 221,4 toneladas en 2023, 37,63 toneladas más en 5 años. Pese a esta subida, las frutas marroquíes no están exentas de polémicas. Los agricultores españoles reclaman que estos productos «tengan una exhaustiva inspección «tras varias alertas sanitarias.

En concreto, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), de la UE, alertó esta semana de la presencia de microorganismos patógenos correspondientes al virus de la hepatitis A en fresas marroquíes que habían entrado en España.

Alertas de productos marroquíes

Por ello, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha mostrado su preocupación a través de un comunicado y ha defendido que esta circunstancia «supone un peligro para la salud pública y que puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales».

Es decir, el sistema de riego de los productores marroquíes podría estar contaminado con restos de heces que generan cierta inseguridad alimentaria. Así lo explica Berta Vilariño, dietista y nutricionista: «Hace dos semanas aparecieron restos de noravirus en fresas de importación marroquí y hace unos días signos de hepatitis A.

Esto puede ser una señal de que algunas de las importaciones de frutas de Marruecos han pasado por un proceso de riego con presencia de aguas fecales, de tal forma que una persona infectada ha transmitido a través de sus heces estos contaminantes al alimento».

Así, la oposición se ha apresurado a pedir la prohibición de forma «inmediata» de las importaciones de fresas del país magrebí. Tanto Vox como PP consideran que se debe limitar la entrada de estos productos ante el riesgo sanitario.

En general, las importaciones de alimentos de Marruecos han sido cuestionadas por el sector primario español y han estado presentes en las reivindicaciones que los productores mantienen en las protestas de los últimos meses. De hecho, el caso de las fresas no es el primero que sale a la luz en los últimos meses.

El pasado 28 de febrero, OKDIARIO reveló que algunas judías marroquíes triplicaban los límites de pesticidas que establece la Unión Europea. En concreto, un análisis solicitado por los agricultores muestra que las judías provenientes de Marruecos poseen 0,029 mg/kg (miligramos por cada kilogramo) de benzoato de emamectina B1 a, uno de los pesticidas que se utilizan para el tratamiento de las hortalizas con el fin de reducir la presencia de insectos en las plantaciones.

Por otro lado, en septiembre de 2023, las autoridades españolas detectaron que las aceitunas y el arroz de Marruecos contenían el pesticida clorpirifos en una cantidad de 0,067 mg/kg. El Límite Máximo de Residuos (LMR) que fija la Unión Europea es de 0,01 mg/kg, por lo que los productos contenían hasta casi 7 veces más de la sustancia de lo que permiten las autoridades europeas.

Ante esta situación, los agricultores exigieron al Gobierno estar presentes en las inspecciones de todos los productos que provengan del norte de África. Es más, el sector agrícola considera que es importante que los usuarios también participen en estos procesos a través de asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Sin embargo, las organizaciones agrarias advierten que esta reivindicación no tiene que ver con las conocidas como cláusulas espejo. En este caso, el campo europeo se queja de los límites que sufren sus explotaciones en contraposición a las de otros países que venden sus productos en Europa. Es decir, el sector agrario reclama que existe una desigualdad jurídica, pues la UE acepta alimentos que no tienen esos requisitos. En cambio, el caso de las fresas contaminadas es diferente dado que la normativa no permite vender estos bienes en su territorio.

Las importaciones de frutas de Marruecos

Las fresas no son la única fruta que se importa de Marruecos, según los datos del Ministerio de Economía. El país vecino vendió en 2023 a España productos como los siguientes:

Plátanos : 1 tonelada

: 1 tonelada Dátiles, higos y piñas : 22,7 toneladas

: 22,7 toneladas Cítricos ( naranjas , mandarinas , entre otros): 12,7 toneladas

( , , entre otros): 12,7 toneladas Uvas : 0,9 toneladas

: 0,9 toneladas Melones y sandías : 94,17 toneladas

y : 94,17 toneladas Manzanas y peras : 2,4 toneladas

y : 2,4 toneladas Albaricoques: 1,13 toneladas

En cuanto a las fresas frescas, España importó de Marruecos alrededor de 5,5 toneladas, aunque los datos que ofrece el Ministerio están incompletos y no revelan la cantidad exacta de varias partidas, por lo que la cifra podría ser todavía mayor.