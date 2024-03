El PP exige medidas urgentes a la UE ante la alerta sanitaria por fresas de Marruecos con hepatitis A

El PP ha pedido este miércoles a la Comisión Europea medidas urgentes para garantizar los estándares fitosanitarios después de la alerta sanitaria provocada por la detección de microorganismos patógenos correspondientes al virus de la hepatitis A en una partida de fresas procedentes de Marruecos que iban a ser importadas a la UE a través de España. Desde el PP se han cuestionado además si el Ministerio de Agricultura de Luis Planas está poniendo todos los recursos necesarios para frenar este tipo de casos.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado y portavoz de Agricultura, Juan Ignacio Zoido, han alertado a Bruselas de que este caso responde a una «nueva violación de las reglas fitosanitarias» que la UE y Marruecos mantienen en su acuerdo comercial.

Este martes, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) emitía una alerta tras detectar la presencia de hepatitis A en fresas marroquíes después de analizar una partida en un control de fronteras efectuado el pasado 19 de febrero. La hepatitis A, recordemos, es una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA), que se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Marruecos todavía no se ha pronunciado al respecto.

Desde el PP miran este caso con preocupación. La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha recordado la importancia de «garantizar la seguridad alimentaria y sanitaria» en las importaciones de alimentos. «Es necesario que el Gobierno de España refuerce los controles para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos y para no poner en riesgo la reputación de nuestros agricultores», ha rematado.

Dudas sobre el papel de Agricutura

Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha insistido en que «la UE debe multiplicar los controles mientras Marruecos no demuestre que cumple con los compromisos que tiene firmados en materia fitosanitaria».

En la citada pregunta parlamentaria, los eurodiputados se cuestionan si el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, debería reforzar los controles pertinentes para que este tipo de productos no entren al mercado interior europeo.

En este sentido, Zoido ha recordado la importancia de implementar las cláusulas espejo que lleva años pidiendo: «Durante la Presidencia Española de la UE, pregunté públicamente al señor Planas -ministro de Agricultura- si haría un esfuerzo por atender las demandas del campo e impulsaría las cláusulas espejo a terceros países en productos agroalimentarios, pero sólo recibí evasivas por su parte». «Mientras la UE no se ponga en serio con estas cláusulas espejo, serán los Estados miembros quienes tengan que hacer por libre la batalla por frenar la importación de alimentos no aptos para su consumo», ha lamentado el ex ministro del Interior.

El pasado verano, la Comisión Europea ya alertó de la presencia de sandías procedentes de Marruecos con restos de un plaguicida -metomilo- por encima de los niveles permitidos. La partida de fruta, que fue interceptada en un control fronterizo, contenían restos de un insecticida en una proporción superior a la estipulada en el mercado comunitario.

Además, meses atrás, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunció también la presencia de residuos tóxicos en melones de Marruecos vendidos en un hipermercado de Almería que superaban en un 600% los valores permitidos.