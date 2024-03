Vox pide prohibir de forma «inmediata» la importación de fresas de Marruecos tras detectar hepatitis A

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha denunciado este miércoles en sede parlamentaria la importación de fresas de Marruecos con hepatitis A. Además, Vox ha pedido a través de sus redes sociales que se suspenda «de manera inmediata» la importación de este alimento del país vecino. En este sentido, Gavira pide a los andaluces que consuman productos nacionales para evitar enfermar y colapsas los servicios sanitarios de la comunidad.

Con las frutas que llegan de Marruecos sin control alguno, no solo está en peligro nuestra agricultura, también lo está nuestra salud. La importación de fresas de Marruecos debe ser suspendida de manera inmediata.@GaviraVOX: "Debemos consumir productos andaluces y españoles". pic.twitter.com/U1QLJg0LI5 — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) March 6, 2024

«Hemos conocido en las últimas horas que llegan fresas de Marruecos con hepatitis A. No sólo están compitiendo deslealmente con los productos de la agricultura de Andalucía y de España, sino que también están compitiendo en hacer daño a nuestra salud», ha señalado Manuel Gavira en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, desde donde ha alertado de que «no sólo está en peligro la agricultura, también está en peligro nuestra salud».

«Queremos pedirle a los andaluces que consuman productos andaluces y españoles. Porque los productos andaluces y españoles han sufrido todos los controles habidos y por haber, que garantizan que su consumo sea apto para la salud. Pedimos a los andaluces que pregunten por el origen, porque están llegando productos de fuera que no están en las condiciones aptas para el consumo, y es nuestra salud la que está en peligro», ha esgrimido el portavoz de Vox Andalucía, que considera que «los agricultores de Andalucía se encuentran perseguidos por las políticas verdes de la Unión Europea (UE)».

Tras instar a los ciudadanos de Andalucía a preguntar siempre por el origen de los productos alimentarios que consumen, Gavira considera que así se logrará «matar dos pájaros de un tiro», toda vez que «conseguiremos que los andaluces no enfermen y colapsen la atención sanitaria de Andalucía, que ya se encuentra muy castigada».

Petición en Europa

Además, en una carta de Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha exigido a la Unión Europea «la prohibición inmediata de importación de fresas de Marruecos». En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía y que está dirigida a Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE, Buxadé dice lo siguiente:

Ante la gravedad de los hechos descritos, exijo que se tomen medidas urgentes e inmediatas para proteger la salud de los ciudadanos europeos y la integridad de nuestro sector agrícola. En concreto, solicito:

La prohibición absoluta, inmediata y completa de la importación de fresas procedentes de Marruecos, así como de cualquier otro producto que presente riesgos para la salud pública.

La implementación de controles severos en todos los puntos fronterizos aduaneros para los productos procedentes de Marruecos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.

La exigencia de todas las explicaciones pertinentes a las autoridades marroquíes, así como la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola.

Fresas de Marruecos con hepatitis

Las autoridades españolas han comunicado al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) la presencia en fresas importadas de Marruecos de microorganismos patógenos correspondientes al virus de la hepatitis A.

Tal y como ha adelantado el medio especializado Hortoinfo al consultar la ficha número 2024.1531 del RASFF, del día 4 de marzo, un conjunto de fresas importadas de Marruecos el día 19 de febrero, contienen el virus de hepatitis A tras haber sido sometidas a unos análisis. Superan el máximo nivel permitido de este microorganismo patógeno, lo que está calificado como grave por el RASFF.

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal, tal y como indica el medio anteriormente citado. El periodo de incubación de la hepatitis A suele ser de unos 14–28 días.