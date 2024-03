Alerta sanitaria por la presencia de hepatitis A en fresas importadas de Marruecos

Las autoridades españolas han comunicado al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) la presencia en fresas importadas de Marruecos de microorganismos patógenos correspondientes al virus de la hepatitis A.

Tal y como ha adelantado el medio especializado Hortoinfo al consultar la ficha número 2024.1531 del RASFF, del día 4 de marzo, un conjunto de fresas importadas de Marruecos el día 19 de febrero, contienen el virus de hepatitis A tras haber sido sometidas a unos análisis. Superan el máximo nivel permitido de este microorganismo patógeno, lo que está calificado como grave por el RASFF.

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal, tal y como indica el medio anteriormente citado. El periodo de incubación de la hepatitis A suele ser de unos 14–28 días.

Los síntomas de la hepatitis A tienen carácter moderado o grave y comprenden fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia (coloración amarillenta de la piel y la esclerótica ocular). Los infectados no siempre presentan todos esos síntomas.

Los adultos desarrollan signos y síntomas con mayor frecuencia que los niños, y la gravedad de la enfermedad, así como la mortalidad, aumentan con la edad. Los menores de seis años infectados no suelen tener síntomas apreciables, y solo el 10% muestran ictericia. Entre los niños más mayores y los adultos la infección suele causar síntomas más graves.

Sandías

En julio del año pasado la Comisión Europea (CE) alertaba sobre la presencia de sandías procedentes de Marruecos con restos de un plaguicida -metomilo- por encima de los niveles permitidos, tras recibir un aviso de España mediante el sistema europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff).

Las sandías marroquíes interceptadas en un control fronterizo contenían restos de un insecticida en una proporción superior a la estipulada en el mercado comunitario. El sistema de detección de la Unión Europea (UE) ha categorizado el nivel de riesgo como «grave».