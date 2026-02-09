El enigmático mensaje de Bad Bunny a los trabajadores de Zara: todos desconcertados

Tras su histórica actuación en el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), Bad Bunny ha generado una nueva ola de conversación con un mensaje dirigido al equipo de trabajadores de Zara, que ha dejado desconcertados a muchos dentro de la empresa y más allá del mundo de la moda.

El artista puertorriqueño, que se convirtió en el primer intérprete en cantar íntegramente en español en un halftime show de la Super Bowl y que recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, eligió para su actuación un conjunto diseñado por Zara.

Ese atuendo, en tonos crema y monocromático, incluía una camiseta de inspiración deportiva con el apellido real de Bad Bunny, Ocasio, y el número 64, que muchos interpretan como un guiño íntimo y simbólico ligado a su familia y a su identidad.

La sorpresa llegó este lunes en la sede de Zara en Arteijo (La Coruña), donde muchos empleados encontraron sobre sus mesas una camiseta idéntica a la que lució Bad Bunny en la Super Bowl acompañada de un mensaje personal del artista.

El texto, firmado simplemente como Benito (el nombre real de Bad Bunny), decía: «Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!».

Bad Bunny arrasa en la Super Bowl

Bad Bunny apareció sobre el terreno de juego del Levi’s Stadium convertido en un maizal puertorriqueño, en una reivindicación histórica de sus raíces. Comenzó interpretando Titi me preguntó, a la que siguieron Yo perreo sola, Safaera, Party, Voy a llevarte pa’ PR, la premiada con un Grammy Eoo y Mónaco.

Entonces, llegó la aparición estelar de Lady Gaga, que fue protagonista del mismo espectáculo hace nueve años. Interpretó una versión de Die with a smile, en el único momento en el que no se cantó en español en esta Super Bowl. Tras ello, bailaron un Baile inolvidable, Bad Bunny interpretó Nueva Yol y apareció el también puertorriqueño Ricky Martin. Culminó la fiesta con Apagón, Café con ron y, por último, Debí tirar más fotos.