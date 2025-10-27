Endesa celebra el éxito de “Para Ti” en su segundo aniversario: más de 28 millones de euros repartidos en ventajas para sus clientes más fieles

Objetivo: fidelizar

“Para Ti” responde a una creciente competencia en los mercados energéticos y al objetivo de Endesa de ofrecer cada día las mejores soluciones para sus clientes y conseguir que estén a su lado el máximo tiempo posible, ofreciéndoles lo que necesitan, lo que más demandan y ayudándoles a ahorrar en sus facturas. Con “Para Ti”, precisamente se pueden ir acumulando puntos y canjearlos por ahorro en sus facturas de luz y/o gas de una forma muy fácil,como por ser cliente, por contratar un nuevo suministro, por superar retos de eficiencia a través de la iniciativa “Premiamos tu Eficiencia”, por recomendar Endesa a un amigo, manteniendo activa la factura digital o, simplemente por el hecho de inscribirse, ya se reciben los primeros puntos de bienvenida. De hecho, para animar aún más a los clientes a unirse al programa, Endesa ofrece 10€ a canjear en la factura por tiempo limitado.

En general, el registro en el programa da acceso a disfrutar de otros beneficios, como descuentos en empresas colaboradoras con numerosas ofertas en ocio, carburantes, tiendas de alimentación y viajes.

¿Por qué inscribirse?

1. Es totalmente gratuito. No tiene coste alguno para el cliente. Solo necesitas tener un contrato activo con Endesa en el mercado libre.

2. Permite un ahorro directo en la factura.

Puedes ahorrar hasta 100 € al año canjeando puntos acumulados por descuentos en tus facturas de luz y/o gas.

Solo por registrarte, recibes 10 € de descuento para aplicar en tu próxima factura.

3. Acumulación de puntos por fidelidad.

Obtienes puntos por:

Registrarte en el programa.

Mantener activa la factura digital.

Contratar nuevos suministros. ¡Cuantos más contratos con nosotros más ahorro!

Invitar amigos a Endesa (Recomienda y Ahorra). 30€ para ti y 30€ para el amigo, cuantos más amigos traigas más dinero ahorras ¡sin límite de amigos!

Superar retos de eficiencia energética.

Simplemente por seguir siendo cliente.

4. Descuentos en empresas colaboradoras. ¡Novedades todos los meses!

Acceso a promociones mensuales (generalmente el descuento es mayor que lo que ofrecen otras empresas porque hablamos directamente con la compañía, no a través de terceros) en sectores como:

Transporte (Shell).

Viajes (Ruralka)

Restauración (Dia)

Belleza y bienestar (Rituals y Sanitas Dental)

5. Sorteos exclusivos: Participa en sorteos para ganar entradas a conciertos, experiencias VIP y otros premios solo por ser parte del programa.

El programa además tiene mucho potencial, ya que pueden beneficiarse los más de 7 millones de clientes domésticos y pequeños negocios que Endesa tiene en el mercado libre y también aquellos que decidan darse de alta en la compañía. Ya son casi 2 millones los clientes que han elegido inscribirse en PARA TI y disfrutar de las ventajas y beneficios del programa.

¿Cómo unirse?

Para formar parte del programa los clientes deben registrarse a través de la aplicación móvil de Endesa Energía, denominada Endesa Clientes, en la sección de “Para Ti” (disponible de forma gratuita en la App Store y Play Store) y desde el área privada en Endesa.com. Se trata de un programa muy intuitivo y sencillo a la hora de la navegación y al inscribirse ya se reciben los primeros puntos y luego se siguen acumulando más puntos por el hecho de tener contratos con Endesa y por realizar nuevas contrataciones. Es decir, cuando más contratos tenga el cliente con Endesa, más puntos consigue. Otra forma de obtener más es teniendo la factura digital activada.

Para Ti e InfoEnergía

El nuevo programa de fidelización supone un paso adelante en el compromiso de Endesa de poner en el centro de su estrategia al cliente y ofrecerle todo el abanico de productos y servicios que necesite:

Premia su fidelidad, con Para Ti

Ofrece asesoramiento energético personalizado y gratuito, con InfoEnergía

Endesa da un paso más en su compromiso con los clientes para facilitar la transición a un futuro energético más eficiente y asequible, posicionándose como proveedor integrado de soluciones energéticas para el hogar y ofreciendo los precios más competitivos del mercado y estabilidad en las facturas.