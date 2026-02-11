Esta es la tarifa con fibra, 2 líneas móviles y TV que más clientes atrae a Vodafone

Vivimos en un mundo hiperconectado y la digitalización es nuestra realidad en el día a día. Pero, para sacar el máximo partido a los beneficios de las herramientas digitales de las que disponemos, es importante elegir y buscar el mejor servicio de fibra y telefonía móvil. Eso sí, antes de decantarnos por un operador u otro, es esencial tener en cuenta algunos aspectos: conocer bien nuestras necesidades y, a partir de ahí, encontrar la tarifa que nos ofrezca una relación calidad-precio excelente.

En este punto, debemos destacar que el mercado español tiene algunas particularidades concretas en cuanto a tendencias a la hora de contratar uno u otro operador de fibra y telefonía. Los datos reflejan que España es un país de empaquetamientos, es decir, los hogares tendemos a contratar packs que incluyen fibra, telefonía móvil y televisión. De acuerdo con datos de la CNMC a cierre de 2025, el mercado español supera los 63,7 millones de líneas móviles, casi la mayoría de ellas incluidas en paquetes combinados.

España contrata paquetes enteros: todo en uno

Otro rasgo que observamos es que los paquetes cuádruples han bajado en contrataciones, favoreciendo la elección de un pack quíntuple por parte de los usuarios. Dicho en otras palabras, los paquetes que incluyen televisión ganan terreno y son cada día más contratados por los españoles, al tratarse de una modalidad más cómoda: una única factura y una gestión centralizada del entretenimiento. Destaca, además, que los packs cuádruples (fijo+móvil+fibra) y quíntuples (con TV) han bajado de precio, un atractivo más para los usuarios. Dicho de otra forma: contratar paquetes convergentes (fibra, telefonía móvil, fijo y televisión de pago) nos compensa.

Ante esta fotografía, los principales operadores están ofreciendo sus mejores tarifas y servicios, siendo los packs una de las opciones más destacadas. En enero de 2026, fuentes internas de Vodafone señalan que la tarifa pack con fibra, dos líneas móviles y televisión ha sido la más contratada por clientes nuevos.

Tarifas combinadas y completas

Una vez que hemos identificado nuestras necesidades, tanto las individuales como las de nuestro hogar, probablemente lo más conveniente es que optemos por elegir una tarifa combinada de las que ofrecen las principales operadoras. Y es que los packs cuádruples y quíntuples, sobre todo, están viviendo una época dorada de contrataciones en España.

El tándem de calidad – precio es mucho mejor cuando contratamos fibra, telefonía móvil y televisión, las operadoras brindan un excelente servicio, y los hogares sólo tienen que estar pendiente de una factura global. Eso sí, el mercado se mueve hacia el pack completo, siendo la televisión un elemento esencial a la hora de elegir entre los grandes operadores, como Vodafone, Movistar, Orange o Masmóvil.

La oferta más vendida

En el caso de Vodafone, como decíamos, la oferta más vendida es el pack combinado con fibra, 2 líneas móviles con datos ilimitados y televisión por un precio inicial de 49 euros/mes durante los tres primeros meses. Se trata de la tarifa que más contratan los usuarios porque tiene la mejor relación calidad – precio del mercado, ya que incluye duolínea con televisión y algunas ventajas más:

-. Fibra 600 Mbps + instalación y router WiFi 6 sin coste.

.- 2 líneas móviles ilimitadas con los primeros 160 GB a velocidad 5G (luego navegación a menor velocidad de 2 Mbps, según condiciones).

.- Vodafone TV con más de 100 canales, con la integración de las principales plataformas. Incluye funcionalidades como grabación o acceso a contenidos de los últimos siete días, decodificador 4K y control parental.

.- El plan ofrece 3 OTTs (a elegir) y la opción de pack con Netflix/Prime/HBO Max/Disney+. Si elegimos las 4 OTTs, el precio sería de 53 euros/mes los tres primeros meses.

.- Tenemos la posibilidad, además, de estrenar terminal y hacerlo desde 0 euros o financiarlo.

Además, no debemos preocuparnos por la instalación porque no tiene coste, aunque debemos tener en cuenta que si nos damos de baja antes de los 12 meses, repercute hasta 150 euros prorrateados por coste de instalación.

En Vodafone tienen también disponible una tarifa alternativa junto a la campeona del mundo de fútbol femenino, Alexia Putellas, que incluye fibra, 2 líneas móviles 60GB con 1OTT y Vodafone TV con un muy buen precio de entrada: 39 euros los tres primeros meses, 56 euros a partir del cuarto mes.

