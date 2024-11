El email que está vaciando las cuentas del banco: no lo abras

Las estafas virtuales están a la orden del día y por ello hay que andar con máxima precaución a la hora de pulsar sobre cualquier enlace que algún desconocido envíe a través del teléfono móvil. El último timo tiene que ver con un email que puede vaciar en cuestión de minutos la cuenta del banco de la personas que caiga en la trampa. Por ello el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) ha querido poner en alerta a la población sobre la nueva estafa que tiene como cebo un correo electrónico del servicio de paquetería DHL.

El phishing (pescar en inglés) sigue siendo la táctica preferida por los delincuentes para llegar a los datos personales de las víctimas y vaciar la cuenta del banco es cuestión de segundos. La treta es bien sencilla. Llevada a la práctica, esto consiste en mandar un mensaje de texto o correo electrónico a la ciudadanía suplantando la identidad de una institución o empresa en el que se añade un enlace que sirve de cebo para que las personas piquen. En caso de acceder a esta página se abre una puerta a que los hackers puedan hacerse con tus datos bancarios. Más grave será la situación si incluso añades estos datos creyendo que haces un pago.

Por ello es indispensable hacer caso omiso de estos mensajes y no pulsar bajo ningún concepto estos enlaces. El phishing es la práctica más usual aunque también es frecuente que los delincuentes opten por el skimming (hojear) en el que se intenta acceder a los datos personales de las personas a través de los skimmers, que son dispositivos que ayudan a los hackers a cumplir con su cometido, como pueden ser cámaras, lectores de las tarjetas o incluso teclados duplicados. El campo de acción de esta práctica con los cajeros automáticos de los bancos.

El email que vaciará tu cuenta del banco

La última alerta del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) tiene que ver con la estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por el servicio de mensajería DHL. A través de un correo electrónico, aparentemente esta empresa se pone en contacto con el cliente para avisar de un presunto paquete devuelto, y además de reseñar la cantidad que se debe abonar, especifica que se debe retirar antes de 48 horas. A continuación se añade un enlace que es el cebo en el que puede llegar a caer la víctima.

«Se ha detectado una campaña de suplantación a la empresa de paquetería y envíos DHL. En esta estafa, se envían correos electrónicos masivos a los usuarios, informándoles falsamente de que un supuesto paquete ha sido devuelto a la oficina de DHL. Para evitar que el paquete sea devuelto al remitente, se les solicita realizar un pago, proporcionando un enlace en el correo para ello. Al acceder a dicho enlace, se le pide a la víctima que ingrese información personal y bancaria a través de varios formularios que aparecen durante el proceso», indica la Incibe a través de su página web.

Como solución, este organismo deja claro que las personas que hayan recibido un correo con estas características tienen que marcarlo como spam y eliminarlo de la bandeja de entrada. «En caso de haber compartido tus datos bancarios o personales a través del sitio web fraudulento, es fundamental que te comuniques con tu entidad bancaria para informarles de la situación y que puedan tomar medidas como cancelar la tarjeta afecta», indica en su comunicado.

Si, como le ha ocurrido a cientos de personas en los últimos años, has accedido al enlace y has dado tus datos bancarios, además de con tu banco también será imprescindible es presentar la denuncia correspondiente. Incluso, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España también se recomienda la práctica del egosurfing, que traducido al castellano significa navegar por internet para conocer la información que hay sobre uno mismo. Esto se realiza «para verificar si tus datos personales o bancarios han sido expuestos». De ser así, tendrás que solicitar «su eliminación ejerciendo el derecho al olvido, según lo establecido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)». Estos son los principales pasos a seguir si has podido ser víctima del phishing, el timo de moda a través de internet.