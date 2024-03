Elegante y fresquito: el edredón ideal de Zara Home para darle a tu hogar un toque primaveral

Poco a poco, abandonamos los nórdicos para dar paso a colchas algo más finas porque ya no hace frío. Si estás pensando en comprar una, entonces debes tener el edredón ideal de Zara Home.

Dará calidez y diseño a tu hogar y lo tienes en variedad de colores. Te contamos por qué debes tener esta pieza para tu cama.

Este es el edredón ideal de Zara Home

Es acolchado con detalle de puntos, acabado lavado y tacto suave. Lo tienes en diversas medidas, según sea tu cama y es toda una garantía de éxito por estar elaborado con materiales de primera calidad.

Medidas que puedes obtener

Cama 90cm (180 x 250 cm)

Cama 135/140/150/160 cm (230 x 250 cm)

Cama 160/180cm (270 x 280 cm)

Composición de este edredón

Además, debes saber de qué forma está elaborado para cuidarlo y mantenerlo mucho mejor. En este caso, es de destacar que se confecciona en 100% poliéster con relleno de 100% poliéster.

Para su cuidado, haremos caso a las etiquetas de Zara y a la web, y si tienes duda, es fácil porque tan sólo debes comentar y preguntar a la tienda y te resolverán sus dudas.

Así para mantener esta colcha para la cama, debes lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y se puede usar secadora temperatura reducida.

Respecto a la trazabilidad de los productos, en Zara Home especifican que suelen trabajar con proveedores para conocer las diferentes instalaciones donde se realizan los procesos de fabricación de nuestros productos.

Esto es clave para asegurar el cumplimiento de nuestros estándares sociales y medioambientales.

En variedad de colores para elegir

Tienes este edredón, que irá perfecto para esta nueva temporada, en muchos colores. Es la magia de Zara Home que pretende aportar siempre diseño para que combines con tu casa y habitación, en este caso con los diversos dormitorios que existen.

El color gris es un color sufrido, acorde con el color de las paredes, lo puedes combinar con sábanas en tonos más fuertes o claros. Por su parte, el color azul cielo es original y da un aire más elegante a tu dormitorio.

En verde claro tenemos otro tono que combina con tus sábanas y color de la pared y suelos. El color rosa puede ser para habitaciones de una persona o bien si te encanta entonces este tono y no lo quieres dejar escapar.

En beige tienes versatilidad, porque lo puedes dejar tanto para habitaciones más grandes como más pequeñas, así como en camas de matrimonio o para una persona. Puedes escoger tu conjunto a medida con el mismo color.

De igual forma que el crudo que siempre combina bien con el color de pared (tanto si es en atrevido color rojo como en blanco). Mira bien la talla que puede quedar y adapta este color a tu espacio y al de toda la casa, es bien fácil.

Posibles combinaciones con otros complementos de cama

En Zara Home hay de todo. Y esto es una gran suerte, porque quiere decir que tienes otros complementos para comprar y que darán vida y color a tu cama:

Sábana baja: en variedad de colores y en precios que van de los 12 euros a los 25.

Fundas de almohadas: también debes escoger el color que mejor le vaya según el que elijas para el edredón. Sus precios van de los 12 a los 29,99 euros.

Relleno cojín: para tu mayor comodidad y un descanso nocturno total, entonces recomendamos el relleno de cojín de microfibra con precio que va de los 3 a los 12,99 euros.

Otros edredones para la habitación

Si te gusta este estilo, entonces tienes otros edredones para la temporada. El de efecto geométrico de precio 99,99 a 129 euros, el relieve con lino de 129 a 149 euros, el satinado liso que depende de cada tamaño que escojas, el edredón de cuadros en varios colores, y el de terciopelo para un aire más señorial de tu habitación.

Cuál es precio del edredón ideal de Zara Home

Depende siempre de las medidas y también de los colores, porque en algunos casos ya casi no quedan unidades:

Cama 90cm (180 x 250 cm) 59,99 €

Cama 135/140/150/160 cm (230 x 250 cm) 79,99 €

Cama 160/180cm (270 x 280 cm) 99,99

Si tienes dudas, mira bien la guía de tallas que ofrecen en Zara Home. Para saber si el artículo está en la tienda, tan solo debes poner dónde te interesa ir a buscarlo y aparecerá. En este caso, si lo quieres comprar en web y luego lo vas a buscar, entonces el envío es totalmente gratuito y puedes ahorrar.

Por otro lado, tienes todas las especificaciones en la web si quieres comprar a través de este canal. Es fácil y sencillo, y de paso tienes cojines a juego, colchas y sábanas.