Alucinante descuento en Zara Home: el juego de cama que cambiará tu dormitorio

La temporada de primavera nos inspira a apostar por ropa de cama más fresca, aunque no podemos pasar por alto el contar con juegos de cama completos a los que sumarle también, porqué no, una funda nórdica que podemos colocar durante el día y retirar o apartar por la noche, en el caso de que paséis mucha calor. Y en el caso de elegir la más adecuada para estos día, no podéis dejar escapar la que está arrasando en Zara Home y que tiene además un descuento alucinante. Renueva tu dormitorio por completo con este increíble producto para tu cama.

Zara Home rebaja su mejor funda nórdica

En Zara Home puedes encontrar sin lugar a dudas, los mejores productos de decoración para tu hogar. Pero además, cuentan también con grandes juegos de cama con los que «vestir» nuestra cama con elegancia y estilo y a la vez, poder dormir cómodamente con las mejores sábanas y también, fundas nórdicas como el modelo que ahora veis y que es ya su nuevo «top» ventas porque además está rebajada.

Se trata de la Funda nórdica en algodón de percal de 180 hilos que podemos comprar en varias medidas aunque su precio máximo no sobrepasa los 40 euros.

Esta funda nórdica es la opción perfecta para aquellos que buscan una sensación suave y lujosa para su cama. El algodón percal es un tejido de alta calidad que se siente increíblemente suave y cómodo contra la piel.

Además, la funda nórdica de Zara Home tiene 180 hilos, lo que significa que es densa y duradera, lo que la hace perfecta para un uso diario. La funda nórdica está disponible en varios colores (un total de siete), pudiendo elegir así entre tonos neutros que son tendencia como el beige o el nude, pero también tonos pastel como el gris, el melocotón o el verde, que es la más vendida porque además de ser la que más combina con todo, marca tendencia y además, es la que tiene ahora rebaja.

La funda nórdica de algodón percal de 180 hilos de Zara Home viene en una variedad de tamaños, desde individual hasta king size, lo que la hace adecuada para cualquier tamaño de cama. Además, la funda nórdica es fácil de cuidar y mantener, ya que es lavable a máquina y se puede secar en secadora a baja temperatura.

En resumen, la funda nórdica de algodón percal de 180 hilos de Zara Home es una opción elegante y de alta calidad para cualquier persona que quiera actualizar su juego de cama. Si la compras en su tamaño más pequeño, 90 cm o de 105 cm, te costará 15,99 euros, la de 135 cm te costará 22,95 euros, mientras que la de 200 cm te costará 39,99 euros.