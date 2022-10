Por dónde pasa el gasoducto ruso que tiene en guerra a Europa por el gas

La invasión rusa en Ucrania ha traído una gran incertidumbre geopolítica en el mapa europeo. La crisis de energética y la preocupación por el flujo de suministro de gas a Europa, ha hecho que el gasoducto Nord Stream sea un punto de mira para muchos países, que han tenido como objetivo aumentar sus reservas de gas para no depender del flujo de gas ruso que llega por esta infraestructura.

Antes de que estallará la guerra, esta infraestructura no era tan conocida entre la población y muchos menos eran conscientes de la necesidad de su correcto funcionamiento para poder suministrar gas en algunos países europeos. Después de las últimas noticias que informaban del corte de suministro por varias fugas descubiertas en este gasoducto, aumentó la incertidumbre y la alarma en los países afectados por el corte.

¿Qué es Nord Stream?

Nord Stream es un gasoducto de gas natural que se construyó en alta mar y se extiende desde Vyborg (Rusia) hasta Greifswald (Alemania). Esta ruta supone la conexión más directa entre las reservas de gas de Rusia y los mercados energéticos en la Unión Europea.

Este proyecto incluye dos gasoductos paralelos de 1124 kilómetros de longitud cada uno. Estos conductos cruzan zonas como Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania y su funcionamiento no ha estado libre de tensiones políticas, medioambientales y económicas.

Se estima que, combinados, los dos gasoductos tienen la capacidad de transportar unos 55.000 millones de metros cúbicos (bcm) y hasta el momento, era el principal conducto de gas ruso para varios países europeos.

¿Cuándo empezó a funcionar este gasoducto?

La construcción de la Línea 1 del sistema de gasoductos comentó en abril de 2010 y finalizó en junio de 2011. Por este primer gasoducto se inició el transporte de gas en noviembre de 2011. En segundo conducto empezó su construcción en mayo de 2011 y se completó en abril de 2012, en octubre de ese mismo año empezó a funcionar.

¿Quién tiene la propiedad de Nord Stream?

Nord Stream AG es una agrupación de 5 grandes empresas internacionales que tiene su sede en Zug, Suiza. Este consorcio fue el encargado de planificar, construir y gestionar el funcionamiento de esta infraestructura.

De los 5 accionistas, el que cuenta con mayor porcentaje es Gazprom International Projects LLC, con una participación del 51%. Las otras empresas son Wintershall Dea AG y PEG Infrastruktur AG, proveedores de energía en Alemania, la empresa holandesa de infraestructura de gas natural N.V. Nederlandse Gasunie y ENGIE, proveedor de energía francés.

La inversión total en la construcción de esta infraestructura fue de 7.400 millones de euros. Un 30% de los costes de este proyecto se financió por los accionistas de Nord Steam. El 70% faltante de inversión se financió externamente en proyectos de bancos y agencias de créditos a la exportación.

Un corte de suministro de gas a través de este gasoducto afecta de manera diferente a cada país europeo, no obstante, un alto porcentaje del gas que se consume en la Unión Europea proviene de las reservas rusas. Desde el estallido de la guerra, los países han intentado aumentar sus reservas para no depender de este gasoducto, no solo por las cantidades que se necesitan, sino también por el precio al que se paga.