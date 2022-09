Los dos gasoductos Nord Stream, que conectan Rusia y Alemania a través del Báltico, sufrieron gigantescas fugas este martes, precedidas de explosiones, atribuidas por Dinamarca a «actos deliberados».

Las tres grandes fugas identificadas desde el lunes cerca de la isla danesa de Bornholm son visibles desde la superficie, y causaron burbujas de hasta un kilómetro de diámetro, anunció el ejército danés, en un comunicado acompañado por imágenes impresionantes.

«El parecer de las autoridades es que se trata de actos deliberados. No estamos hablando de un accidente», declaró en rueda de prensa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sin apuntar a un sospechoso en particular.

El argumento es la profundidad de las aguas y también el hecho de que los agujeros por los que está escapando el gas son «demasiado grandes» como para deberse a un accidente.

El gobierno de Dinamarca estima que las fugas en los ductos, no operativos por la guerra de Ucrania pero llenos de gas, podrían durar «al menos una semana», hasta que se agote el metano que está escapando de los conductos submarinos, precisó el ministro de Energía y Clima, Dan Jørgensen, que apuntó a unas «detonaciones» como la causa de lo ocurrido.

Por su parte: Noruega se suma a las sospechas sobre actos de sabotaje contra el gasoducto Nord Stream:

El ministro de Petróleo y Energía de Noruega, Terje Aasland, se ha sumado a las sospechas de otros países europeos y ha señalado la posibilidad de que las fugas registradas en el gasoducto Nord Stream sean fruto de «actos de sabotaje».

«El Gobierno noruego sigue los acontecimientos en el mar Báltico, donde hay fugas de gas en el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Según la información que hemos visto hasta ahora, mucho indica a actos de sabotaje», ha dicho Aasland, recoge el Ejecutivo en un comunicado.

Con estas declaraciones, Noruega se suma a las sospechas reconocidas por Dinamarca, Polonia o Estados Unidos sobre el hecho de que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje. Sismólogos de Suecia han ido más allá y han confirmado explosiones en la zona horas antes de confirmarse las fugas.

La empresa operadora del Nord Stream, Nord Stream AG, ha indicado durante la jornada de este martes que los daños sufridos por tres de los conductos a última hora del lunes «no tienen precedentes», tras una fuga de gas en uno de los tramos del Nord Stream 2 y una pérdida de presión en el Nord Stream 1, sin que por ahora se conozcan las causas.

Durante la tarde del lunes, las autoridades danesas detectaron una fuga de gas en uno de los tramos del gasoducto Nord Stream 2 en la isla danesa de Bornholm. Horas después, el gasoducto submarino Nord Stream 1 detectó una caída de la presión del gas procedente de Rusia enviado hacia Alemania y que afecta a las dos líneas del conducto.

Por último, Las autoridades alemanas no comentaron los hechos por ahora. Pero según una fuente cercana al gobierno citada por el diario alemán Taggesspiegel «todo habla en contra de una coincidencia». «No nos podemos imaginar un escenario que no sea un ataque dirigido», dijo esta fuente.

Según las autoridades danesas, los incidentes no afectan al suministro energético del país ni a la seguridad o la salud de los residentes de las islas cercanas de Bornholm y Christiansø, frente a las costas donde se registraron las fugas de gas.

Coincidiendo con estos incidentes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, inauguró junto a sus pares noruego y polaco el Baltic Pipe, un gasoducto que unirá Polonia y Noruega a través de Dinamarca.