El sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 pone en jaque a Europa Occidental

Varias explosiones sucedidas en el Mar del Norte durante esta semana, en aguas danesas y suecas, han dejado inutilizadas las dos principales fuentes de suministro de gas del Oeste de Europa, los gasoductos Nord Stream 1 y 2, aunque sólo el primero estaba en uso. Las tuberías situadas bajo el Mar Báltico, propiedad de la empresa rusa Gazprom, proveían de gas natural a varios países del continente, aunque su principal cliente era Alemania, que quien después suministraba el servicio al Este de Europa. El incidente se produjo un día antes de que Polonia y Noruega abrieran un nuevo gasoducto de 850 kilómetros, el Baltic Pipe, que transporta el gas a través de Dinamarca. Existen acusaciones cruzadas sobre la autoría del sabotaje. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Rusia, que no sólo no acepta que la identifiquen como culpable, sino que señala directamente a Estados Unidos, sobre todo después de que en febrero Joe Biden prometiera públicamente poner fin al Nord Stream 2, el segundo gasoducto, pese a que se encontraba bajo la jurisdicción de Alemania.

Pres. Biden: «If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.»

Reporter: «But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany’s control?»

Biden: «I promise you, we will be able to do that.» https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC

— ABC News (@ABC) February 7, 2022