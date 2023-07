Díaz desprecia a los agricultores: deja el Gobierno sin modificar la reforma laboral que les prometió

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha cumplido su palabra con los agricultores. Pese a presumir -con datos falsos- de lo bien que le va al campo español en materia de empleo, la realidad es que casi con seguridad Díaz va a dejar el Gobierno este domingo sin haber modificado la reforma laboral como les prometió en diciembre de 2021, cuando la CEOE dio luz verde al texto pactado con los sindicatos y con el Ministerio. «Prometió que nos sentaríamos a negociar un cambio fundamental para nosotros: ampliar de 90 a 120 días no consecutivos el periodo de tiempo legal para contratar a temporeros para recoger la cosecha», señalan fuentes de las patronales.

Los agricultores accedieron a apoyar el texto final de la contrarreforma laboral porque la ministra prometió que negociaría ese cambio fundamental para los agricultores, una vez prohibidos los contratos temporales en la misma ley. Para el sector es clave que se pudiera contratar a trabajadores durante 120 días anuales en lugar de 90, como pidió la CEOE durante toda la negociación con Trabajo. Los sindicatos exigían sólo 60 días.

Finalmente, el texto lo limitó a los 90 días. «Pero se da la circunstancia de que ahora es posible contratar a un empleado extranjero durante 120 días no consecutivos para la recogida de la cosecha, pero no podemos contratar a un español más de 90 días no consecutivos», señalan desde una patronal del sector.

Pero durante un año y medio no ha habido ninguna llamada por parte de la ministra, ni ninguna negociación con el Ministerio de Trabajo. Y el problema parecía de fácil solución en un principio, puesto que los sindicatos habían señalado en privado que no pondrían objeciones y el ministro de Agricultura, Luis Planas, también se había mostrado a favor de este ligero cambio en la norma.

Mentira en el debate

El problema, por tanto, se ha limitado todo este tiempo a la ministra Díaz. Y el resultado es que no hay más trabajadores en la agricultura que nunca, como señaló la titular de Trabajo en el debate del pasado miércoles con Santiago Abascal (Vox) y Pedro Sánchez (PSOE), sino menos. Díaz dijo que había 750.000 agricultores en el país, «más que nunca», y la realidad es bien distinta.

Desde que llegaron al Gobierno Sánchez y Díaz el sector ha perdido 91.500 empleados. Las patronales del sector han insistido en que el problema es la reforma laboral, que ha dificultado la contratación temporal en un sector que necesita trabajadores durante periodos específicos del año.