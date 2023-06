El Partido Popular no derogará la Reforma Laboral vigente, modificada en febrero de 2022 por la vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El principal motivo, esgrimido por el PP desde la aplicación de la nueva norma, es que la ley actual contiene el 95% de la que hizo la popular Fátima Báñez en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, Génova considera que la minirreforma de Díaz ha contado con el visto bueno de la CEOE, de Bruselas y del Banco Central Europeo. «Estaban avalando la ley de Rajoy, que se ha mantenido en los temas trascendentales», afirman desde el PP. Por eso, los populares reformarán aquellos puntos que a su juicio se pueden mejorar. Entre ellos, se comprometen a dar más transparencia y librar de la opacidad a la cifra real de los fijos discontinuos.

Yolanda Díaz ha echado balones fuera, desde la aplicación de su reforma, sobre la polémica del número de fijos discontinuos que no están en activo y que, por tanto, no aparecen en las listas del paro pese a no estar trabajando. Organismos de análisis independientes, como Fedea o Banco de España, han sembrado dudas sobre las cifras oficiales del paro precisamente por esta figura, potenciada con la modificación. Aunque ya existía, salió reforzada en la reforma laboral por la obligación a las empresas de contratar a los temporales bajo esta modalidad.

La oposición también se ha sumado a las dudas de las entidades neutrales y ha hablado de «maquillaje» de las cifras. Díaz no ha dado explicaciones hasta ahora y en diversas ruedas de prensa se ha limitado a reconocer que «no sabemos cuántos inactivos hay y cuántos están cobrando el paro en este momento», lo que genera más dudas aún.

Ley Báñez

La llamada contrarreforma laboral vio la luz después de muchas e intensas negociaciones a tres bandas: Gobierno, sindicatos y patronal. La izquierda, cuando estaba en la oposición, prometió que derogaría de manera íntegra la ley impulsada por Fátima Báñez. La contrarreforma se puso en marcha porque era el principal compromiso electoral de PSOE y Podemos, pero apenas representó leves retoques en la Ley Báñez. «Yolanda Día vende como un gran logro histórico y el principal argumento para dar carretera a su ambición política una norma que ha mantenido vigentes los postulados del PP. Uno de los temas que más preocupa a los trabajadores es la indemnización por despido, que queda como estaba en la Reforma Laboral de 2012», recuerdan fuentes populares.

A pesar de todo, los pocos cambios que realizó Yolanda Díaz han resultado nocivos para España. Al menos, las cifras expuestas la ministra no han sido aceptadas con el mismo triunfalismo por los economistas de Fedea -denuncian que oculta la cifra de los fijos discontinuos- ni para otros observadores de la realidad económica/laboral, que defienden que la creación de empleo se ha frenado. Con la anterior normativa, la de Báñez, y con el mismo crecimiento del PIB se creó más trabajo: 840.000 empleos en el 2021 contra 278.900 en el 2022.

Además, la temporalidad en el sector privado se ha visto reducida por los fijos discontinuos, con gran impacto estadístico. Los expertos aseguran que cuando el Gobierno desglose cuántos de estos trabajadores están en paro, la foto cambia radicalmente. La imagen actual muestra cómo es el sector público el que tira del empleo. Desde finales de 2022, el sector privado ha destruido empleo y han desaparecido gran cantidad de trabajadores autónomos.

El propio vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha sido una de las personalidades que ha criticado la situación de los llamados fijos discontinuos. El ex ministro de Economía ha solicitado en reiteradas ocasiones que se dé «una mayor transparencia» a esta figura que ha ganado relevancia tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de PSOE y Podemos.