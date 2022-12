Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha echado balones fuera sobre la polémica del número de fijos discontinuos que no están en activo y que por tanto no aparecen en las listas del paro pese a no estar trabajando. Los organismos de análisis -Fedea, Banco de España- han sembrado dudas sobre las cifras oficiales del paro precisamente por esta figura -que ya existía pero que salió reforzada en la reforma laboral por la obligación a las empresas de contratar a los temporales bajo esta modalidad- y la oposición la ha acusado de «maquillaje» de las cifras. Díaz ha asegurado este miércoles que «no sabemos cuántos inactivos hay y cuantos están cobrando el paro en este momento», añadiendo más sombras a la cuestión.

Durante la rueda de prensa para presentar su balance del primer año de la reforma laboral, la ministra ha quitado importancia a la cifra de fijos discontinuos al asegurar que son una cantidad muy pequeña. «Esta polémica es artificial», ha señalado, recordando que los datos de su Ministerio se calculan igual que lo hace eurostat y «los analistas no se meten con eurostat», en referencia a los organismos que han pedido aclaraciones.

Entre ellos, el propio vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que aseguró hace unos días que la figura de los fijos discontinuos se contabiliza como siempre, «no ha habido cambios», dijo, pero sí pidió una «mayor transparencia» con esta figura ya que ha cogido gran relevancia tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno en diciembre pasado y que entró en vigor en enero.

Díaz se ha defendido atacando también al PP. Ha criticado al primer partido de la oposición por sus acusaciones de maquillaje. «Causa estupor en Europa que un partido como el PP ponga en duda los datos sobre los fijos discontinuos que se contabilizan en España como en Europa», ha señalado. «El señor Feijóo fue presidente de Correos, y allí hay muchos fijos discontinuos así que debería saber como funciona este contrato», ha dicho. Díaz sí ha admitido que ha pedido a Economía una estadística mejor de la existente para tener acceso a datos más claros.

Mejor del mundo

La vicepresidenta segunda ha preferido destacar otros datos de la reforma, como la rebaja de la tasa de temporalidad al 17,5% o que el 44% de los contratos firmados sean indefinidos. «Hemos cambiado el paradigma del mercado de trabajo en España. Lo que no lograron otros gobiernos en 40 años lo hemos hecho nosotros en uno», ha dicho. «La reforma laboral española es un ejemplo para los países del mundo porque recupera derechos para los trabajadores», ha insistido. Incluso ha señalado que «este Gobierno es el mejor de la democracia».