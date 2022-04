Maisons du Monde dará un giro radical a la entrada de tu casa con uno de los ‘best seller’ más recomendable según el feng shui para atraer la abundancia. Nuestra tienda de decoración favorita cuida hasta el último detalle en cada uno de los productos que presenta en sus nuevas colecciones. No solo muebles de ensueño podemos encontrar, también plantas decorativas con un significado. Cada elemento que incorporamos a nuestra casa debe tener una razón de ser, toma nota de cómo darle un giro radical a la entrada con este elemento de Maisons du Monde.

Maisons du Monde tiene el ‘best seller’ que le dará un giro radical a la entrada de tu casa

La entrada de la casa tiene una especial importancia, no solo por ser el lugar que imprime una primera impresión al recién llegado, también ayuda a crear una energía en el hogar. No le damos importancia a estos dos detalles y en demasiadas ocasiones no tenemos en cuenta qué colocamos en la entrada.

Más allá de la estética están las emociones y energías que un solo objeto es capaz de generar. El Feng Shui es el arte milenario que busca el bienestar de las personas en consonancia con la naturaleza. El ser humano ha salido de la naturaleza para vivir en espacios que necesita optimizar de la mejor forma posible.

Las plantas son algo que va más allá de un objeto decorativo. Provocan la llegada de una determinada energía a nuestra casa. Es importante tenerlas, ya sea naturales o de no ser posible artificiales. La calidad de las plantas artificiales las hace tan realistas que imprimen las mismas sensaciones.

Maisons du Monde no ha dudado en incorporar plantas artificiales entre sus nuevos objetos decorativos de culto. Colocarlas en la entrada es siempre un acierto en todos los sentidos. Con una energía que acabe generando una atracción necesaria de buenas sensaciones e incluso abundancia y riqueza a nuestra casa.

Según los principios del Feng Shui el helecho es una planta que atrae la riqueza y genera energías positivas. Se coloca generalmente cerca de la cama para aclarar algunos elementos ayudar a salir de cualquier elemento negativo o encontrar la luz de cara a un proyecto que estará marcado por ese empuje energético que recibiremos.

El helecho artificial de Maisons du Monde es uno de los ‘best seller’ que podemos poner en la entrada de casa por un precio de 34,95 euros será nuestro.