Parece de Zara Home pero esta funda nórdica es de Primark: cambia tu dormitorio por completo

A veces basta con hacer un cambio pequeño para darnos cuenta de qué manera transforman una habitación sin la necesidad de mover muebles ni embarcarse en una reforma. Incluso podemos decir, que sólo hace falta renovar la ropa de cama para que el dormitorio parezca otro. De hecho, justo eso es lo que está ocurriendo con una funda nórdica de Primark que muchos están confundiendo con una pieza de gama alta. El acabado, el tacto y el diseño no cuadran con el precio, y quizá por eso se está agotando en varios colores.

El minimalismo cálido lleva meses ganando terreno en decoración. Se suele caracterizar por apostar por tonos suaves, texturas que invitan a descansar y piezas que se integran sin llamar la atención. Y esta funda nórdica encaja de lleno en esa tendencia. Es elegante, sencilla y con ese toque satinado que recuerda a las colecciones premium. No hace falta más para que la habitación respire orden y calma. Pero lo mejor, y lo sorprendente, es que el efecto hotel boutique que muchos buscan se consigue aquí por un precio que no suele verse en este tipo de textiles. Por eso la funda se ha convertido en una de las joyas escondidas de la sección de hogar de Primark. Y, conociendo cómo vuelan las cosas bonitas y baratas, no parece que vaya a durar demasiado así que es mejor no dejarla escapar.

La funda nórdica que parece de alta gama y está en Primark

La funda nórdica que está triunfando en Primark este invierno, es un modelo doble de 300 hilos, que ha sido confeccionada en algodón 100% y con un acabado satén que le da ese brillo suave tan propio de las marcas de lujo. El diseño es totalmente liso pero incorpora un doble borde, un detalle que eleva muchísimo el conjunto y que, visto de cerca, aporta una elegancia limpia y moderna, como si tuvieras entre tus manos una funda de auténtico lujo.

Pero en este caso hablamos de una funda muy barata, aunque eso sí, el precio depende del color, ya que tienes la de color rosa que cuesta 40 euros y que es el mismo precio que tiene el modelo en color gris topo (o marrón topo). Pero además este mismo modelo se vende en color blanco, incluso por un precio inferior de sólo 35 euros.

A nivel técnico, viene en tamaño doble (200 × 200 cm), es reversible y tiene muy buena calidad, gracias a los hilos y a su acabado en satén, que es algo que suele verse en fundas nórdicas de otras tiendas especializadas pero a un precio mucho más caro. Aquí, sin embargo, Primark ha apostado por ajustar el precio sin renunciar al aspecto premium, y es lo que está llamando la atención.

El poder de los colores neutros en un dormitorio

Uno de los motivos por los que esta funda nórdica de Primark se ha viralizado es la paleta de colores. El rosa empolvado suaviza cualquier dormitorio y aporta un toque cálido sin resultar infantil. El gris topo o marrón topo es un clásico que combina con todo y deja la habitación mucho más sofisticada y además encaja también con todo lo que son estilos nórdicos y ambientes más naturales. Y el blanco, el más económico, siempre funciona porque ilumina y da esa sensación de limpieza inmediata.

Por otro lado, la ausencia de estampados hace que el dormitorio gane amplitud visual. Todo queda más ordenado, más tranquilo. Y ese doble borde, tan discreto, dibuja un marco suave sobre la cama que hace que parezca más grande y mejor vestida.

Por qué esta funda nórdica cambia el dormitorio por completo

Las piezas satinadas de algodón suelen tener un tacto más suave y una caída más elegante sobre la cama. Aquí se nota especialmente. La funda queda pulida, sin arrugas marcadas, con ese punto de brillo natural que se asocia al algodón mercerizado. Además, al ser reversible, permite jugar con el efecto visual: un lado ligeramente más mate y otro más satinado, lo suficiente para cambiar el ambiente sin necesidad de tener otra funda en rotación.

Es justo ese conjunto de detalles de materiales, colores neutros, doble borde, peso ligero y aspecto premium, el que hace que muchos compradores digan que la habitación parece otra nada más vestir la cama.

Un básico que compite con marcas mucho más caras

Lo interesante es que, si se compara con otras fundas de 300 hilos del mercado, el precio de Primark es muy inferior. Las opciones similares en Zara Home, El Corte Inglés o firmas de hogar especializadas suelen moverse en rangos claramente superiores. Aquí, sin embargo, el coste es el de una funda estándar, pero con el acabado y la presencia de una pieza de gama alta. Por eso se está convirtiendo en un pequeño fenómeno: da el look caro sin pagar el look caro. Y en decoración, eso siempre funciona.