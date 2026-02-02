Primark acaba de dar un giro de 360 grados a su estrategia y ha dejado de focalizarse tanto en Estados Unidos con motivo de los aranceles, a pesar de que es un país en el que sus ventas aumentaron un 23% interanual a finales de 2025. Sin embargo, ahora la cadena Primark ha puesto el foco en Oriente Medio, ya que ha confirmado que va a abrir aquí otros tres mercados con su socio de franquicias Alshaya Group tras el éxito de la apertura de su primera tienda en Kuwait en octubre de 2025.

En concreto, cinco tiendas están confirmadas para 2026 en Oriente Medio, la primera de estas tiendas se encontraría en Emiratos Árabes Unidos, y otras tres tiendas abrirán en Dubái en marzo, abril y mayo, seguidas de otras en Baréin y Qatar a finales de año.

Además, también hay que destacar que Primark abrirá su primera tienda en Dubái en el centro comercial Dubai Mall el 26 de marzo. Como resultado de sus políticas de expansión, Primark estará presente en 21 países en el ámbito internacional a finales de 2026.

Fechas de aperturas en Oriente Medio en 2026

De esta forma, las tiendas Primark en Dubái abrirán en el Dubai Mall (26 de marzo), en el City Centre Mirdif (abril) y en el Mall of the Emirates (mayo). Más adelante, en 2026, Primark abrirá en Baréin (City Centre Bahrain) y en Qatar (Doha Festival City). Primark y Alshaya Group seguirán colaborando en más planes de expansión en la región durante los próximos años.

Ante este acuerdo que incluye futuras aperturas, Eoin Tonge, CEO interino de Primark, ha indicado que «ha sido increíble ver la reacción ante la apertura de nuestra primera tienda en Kuwait, lo que demuestra el potencial de nuestra marca en Oriente Medio». En este sentido, ha destacado que ahora están encantados de «anunciar la ampliación de nuestra colaboración de franquicias con Alshaya Group con cinco tiendas que abrirán en 2026 en los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar, comenzando por Dubai Mall en marzo. Hoy es un momento emocionante para nosotros y nuestros objetivos de crecimiento, ya que avanzamos con nuestros planes de alcanzar 21 países».

Por otro lado, John Hadden, CEO de Alshaya Group, ha afirmado que están «muy orgullosos de colaborar con Primark para llevar esta marca tan esperada a los clientes de toda la región», y están deseando «abrir cinco tiendas en tres países este año. Esto es sólo el principio, ya que colaboramos con Primark para hacer crecer la marca, tras una fantástica primera apertura en Kuwait. ¡La próxima parada es Dubái en marzo!».

Después de más de 55 años, Primark ahora cuenta con más de 475 tiendas en 18 países del Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. La compañía también tiene planes de expansión en los mercados donde ya está presente, como abrir su primera flagship en Manhattan, Nueva York, y en primavera de este año, tras celebrar su décimo aniversario en Estados Unidos el año pasado.

Primark en Estados Unidos

Antes de que llegaran los aranceles del 15% a todos los productos europeos vendidos en Estados Unidos, los objetivos de la cadena low cost Primark eran consolidarse en el mercado estadounidense, expandiéndose desde el noreste hacia el sur con el objetivo de alcanzar el número de 60 tiendas para septiembre de 2026.

Por tanto, Estados Unidos se sitúa como un mercado clave y en rápida expansión para Primark desde su llegada en 2015, representando alrededor del 5% de sus ventas globales con más de 30 tiendas operativas en 13 estados.