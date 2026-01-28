Cuesta menos de 3,50 € y es un auténtico manjar coreano: el plato preparado que está causando furor en Mercadona

En Mercadona aparece de vez en cuando algún producto que casi por sorpresa, empieza a circular de boca en boca y se hace viral en redes. Eso es exactamente lo que está pasando con su nuevo Pollo Koreano con salsa, un preparado que ronda los 3,42 euros y que muchos clientes están descubriendo casi por casualidad. A simple vista parece otro plato rápido más, pero cuando lo pruebas entiendes por qué está llamando la atención y es que tiene ese punto crujiente y jugoso que suele encontrarse en los locales de comida asiática. El plato coreano que arrasa en Mercadona y del que os contamos a continuación, todos los detalles.

Lo curioso es que no intenta ser un pollo asiático sin más, sino que la receta que se ha seguido, o la elaboración, alcanza un nivel que no sueles ver en los supermercados. Además, lleva una salsa que destaca por tener matices dulces y un picante suave que recuerda mucho al estilo coreano. Por otro lado, el rebozado aguanta bien la cocción sin quedar pesado. Esa combinación hace que resulte muy apetecible incluso sin acompañamientos. Otro motivo por el que está funcionando tan bien es la facilidad. Abres, añades la salsa y lo cocinas apenas unos minutos en la sartén, en el horno o en la airfryer. Nada más. Es el típico plato que te saca de apuros entre semana y que, aun así, tiene algo especial que te hace repetir.

El plato coreano que está causando furor en Mercadona

La bandeja contiene piezas de pollo rebozado y un vasito con salsa para añadir justo antes de cocinar. El formato de 380 gramos permite servirlo como plato único para una persona o como acompañamiento para dos. Por precio y cantidad, es difícil encontrar propuestas similares que ofrezcan esta combinación de sabor y comodidad.

El pollo está elaborado con 87 % carne de muslo, algo poco habitual en productos de este tipo, ya que la mayoría utilizan pechuga. Esa elección explica en parte la textura más jugosa. El rebozado, con harina de arroz, almidón y gasificantes, aguanta bien la fritura o el golpe de calor, manteniendo el crujiente sin apelmazarse.

La salsa, que ocupa casi el 45 % del bote, es una mezcla de teriyaki, salsa de soja, vinagre de arroz, mirin, jengibre y especias. No es excesivamente picante, por lo que gusta también a quienes prefieren sabores suaves, pero sí conserva ese matiz coreano que lo hace distinto al típico pollo con salsa oriental que se encuentra en otros supermercados.

Qué ingredientes lleva realmente

Además del alto porcentaje de carne, el preparado incluye:

Extracto de especias

Almidones modificados

modificados Pasta de arroz fermentada

fermentada Azúcar y jarabes para dar brillo y espesor a la salsa

y jarabes para dar brillo y espesor a la salsa Jengibre, cayena, cebolla caramelizada y toques ahumados

Conservadores y estabilizantes habituales en platos preparados

El resultado final, más allá de la lista técnica, es un sabor bastante equilibrado. No es un plato extremadamente dulce ni cargado de especias; más bien se acerca al estilo yangnyeom suave, muy popular en locales de comida coreana adaptada al gusto europeo.

Cómo cocinarlo para que te quede perfecto

Mercadona recomienda varios métodos para un resultado óptimo:

Sartén o freidora: es el más habitual cuando quieres darle un punto más al pollo. De todos modos sólo tienes que freir durante 2 minutos a 190 ºC.

es el más habitual cuando quieres darle un punto más al pollo. De todos modos sólo tienes que freir durante 2 minutos a 190 ºC. Horno : la opción más «healthy» aunque también la más larga de todas. Lo vas a tener que cocinar durante 15 minutos a 200 ºC.

: la opción más «healthy» aunque también la más larga de todas. Lo vas a tener que cocinar durante 15 minutos a 200 ºC. Airfryer: esta otra opción es la más de moda y la más cómoda si no quieres preocuparte por cocinar. Sólo tienes que poner el pollo en la airfryer durante 10 minutos a 200 ºC.

En todos los casos, es importante cocinarlo completamente hasta superar los 75 ºC internos, retirar el film y añadir la salsa antes del calor. Si se prepara en airfryer, queda especialmente crujiente, un truco que muchos clientes ya están compartiendo porque el resultado, por lo visto, es muy parecido al pollo que se puede comer en los restaurantes de especialidad coreana.

Ideal para cenas rápidas o para quienes buscan algo diferente

Este pollo de estilo coreano que está arrasando en Mercadona, funciona bien tanto como plato único como en recetas más elaboradas: sobre arroz blanco, acompañado con fideos udon, envuelto en tortillas de trigo o junto a una ensalada fresca para equilibrar el toque dulce. Esa versatilidad contribuye también a su buena acogida.

Además, su tiempo de conservación, que es entre 2 y 4 ºC, y 48 horas una vez abierto, permite tenerlo en la nevera para recurrir a él cuando hace falta una solución rápida sin renunciar al sabor.

Uno de los productos estrella de Mercadona para el 2026

Nada más arrancar el 2026, Mercadona ya tiene productos estrella como este plato coreano de pollo que además viene acompañado de su salsa. Un producto que si bien mantiene un precio ajustado, destaca sobre todo porque tiene un sabor muy logrado y ofrece una experiencia cercana al auténtico pollo coreano, pero sin el tiempo de elaboración que exige hacerlo desde cero. Por menos de 3,50 euros, es difícil encontrar un plato listo para cocinar que ofrezca tanta personalidad. Y por eso no está pasando desapercibido y ya se agota en muchas de las tiendas de Mercadona.