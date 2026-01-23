El plato preparado de Mercadona que no tiene nada que envidiar al de tu abuela: rápido, delicioso y por sólo 3 euros

A veces, no siempre apetece ponerse el delantal, picar cebolla y dejar la cocina oliendo a sofrito durante horas. Hay días en los que lo único que queremos es llegar a casa, calentar algo y sentarnos a la mesa con la sensación de estar comiendo bien. Sin embargo, cuando se trata de platos preparados, cada vez cuesta más sorprender, aunque de vez en cuando aparece un producto que se gana un hueco fijo en la nevera y todos coinciden en que siempre apetece. El plato preparado de Mercadona, que que envidiar al de tu abuela y que no es otro que la Lasaña boloñesa de Hacendado.

Esta lasaña es uno de esos platos que pasan desapercibidos entre lineales hasta que alguien lo prueba y empieza a recomendarlo. No es una lasaña cualquiera ni pretende ser una versión sofisticada. Su baza es otra ya que tiene un sabor reconocible, receta clásica y un resultado que recuerda, salvando las distancias, a la cocina de siempre. Y todo esto, además, con un precio que no asusta. Porque sí, hablamos de un plato preparado de Mercadona que ronda los 3 euros y que, aun así, consigue convencer tanto por textura como por gusto.

El plato preparado de Mercadona que todos quieren

La lasaña boloñesa de Hacendado es uno de los platos preparados de Mercadona que más tiempo lleva en sus lineales, señal de que lleva años siendo un éxito en ventas. Y todo se deba a que se apoya en una receta muy reconocible a partir de capas de pasta intercaladas con una salsa boloñesa elaborada con una mezcla de carne de vacuno y porcino, tomate, cebolla y ajo, rematada con bechamel y queso para conseguir ese gratinado final tan característico.

Dos formatos pensados para distintos momentos

Otro de los aciertos de esta salsa boloñesa que triunfa en Mercadona es que se adapta a diferentes situaciones gracias a sus dos formatos disponibles.

Por un lado, la bandeja de 350 gramos es perfecta como ración individual. De modo que se presenta como la la opción ideal para una comida rápida entre semana, cuando no hay tiempo ni ganas de cocinar. Se calienta en pocos minutos y ofrece una cantidad más que suficiente para quedarse satisfecho. Su precio de 2,70 euros, la convierte en una alternativa muy asequible frente a pedir comida a domicilio o improvisar con opciones menos equilibradas.

Por otro lado, está el formato de 700 gramos, pensado para compartir. Es una buena solución para una comida o cena en familia, o incluso para dos personas con buen apetito. En este caso, el precio es de 4,90 euros, una cifra que sigue siendo competitiva si se compara con el coste de preparar una lasaña casera desde cero o con otras opciones preparadas que podemos encontrar en el mercado.

Rápida, cómoda y sin complicaciones

La rapidez es otro de sus grandes puntos fuertes. Basta con retirar el envase y calentarla siguiendo las indicaciones para tenerla lista en cuestión de minutos. En el microondas cumple perfectamente, pero si se dispone de algo más de tiempo, el horno mejora notablemente el resultado final, dejando el queso gratinado y crujiente y la pasta en su punto.

Y lo mejor es que no te llevas sorpresas desagradables al abrir el envase ni tras el calentado. La lasaña mantiene su estructura, no queda aguada y las capas se distinguen bien. Un detalle importante, porque muchas veces los platos preparados fallan precisamente ahí.

Un precio que explica por qué se vende tanto

Hablar de esta lasaña sin mencionar el precio sería quedarse a medias. Por menos de 3 euros en su formato individual, ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar. No es un plato gourmet, pero tampoco pretende serlo. Es una opción práctica, sabrosa y bien resuelta que cumple con lo que promete.

En un contexto en el que cada vez se mira más el gasto en la compra, productos como este explican por qué los platos preparados de Mercadona siguen teniendo tanto tirón. No sólo por comodidad, sino porque algunos de ellos consiguen acercarse bastante al sabor de casa sin disparar el presupuesto.

¿Puede competir con la lasaña de una abuela?

Evidentemente, ninguna lasaña industrial va a sustituir a la receta familiar hecha con tiempo y cariño. Pero dentro de su categoría, esta lasaña boloñesa de Hacendado juega en una liga muy alta. Tiene sabor, tiene consistencia y no deja esa sensación de producto ultraprocesado que a veces acompaña a este tipo de platos.

Para quienes buscan una solución rápida sin renunciar a comer algo reconocible y sabroso, es una de esas compras que se repiten. Y eso, en el fondo, es la mejor prueba de que funciona.

En definitiva, un plato preparado que sorprende por lo bien resuelto que está, por su precio ajustado y por demostrar que, a veces, no hace falta complicarse demasiado para comer bien.