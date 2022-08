Consigue el efecto ‘buena cara’ con la última revolución en maquillaje de Mercadona

A pesar de que el verano parece incitar a maquillarse muy poco, lo cierto es que de vez en cuando nos apetece lucir con un aspecto saludable o como si hubiéramos descansado durante más de 8 horas, cuando en realidad no es así. Ya sea porque trabajas incluso en el mes de agosto, o porque tal vez tus vacaciones están teniendo muchas noches inolvidables, puede que al levantarte notes ese cansancio que es difícil borrar de la cara. Sin embargo siempre puedes recurrir al maquillaje y en concreto a una novedad que vas a querer probar de inmediato. Un producto de maquillaje con el que conseguirás un efecto «buena cara» al momento y que ya está arrasando en Mercadona.

El maquillaje más vendido de Mercadona

Muchos son los productos de maquillaje que actualmente arrasan en Mercadona, pero su última novedad ya se ha convertido en la más vendida de todas. Se trata del Polvo bronceador con iluminador Amazonia de Deliplus , con el que como decimos vas a lograr un efecto de buena cara nada más aplicarlo.

Se trata de un polvo bronceador como el que siempre nos aplicamos cuando queremos que el rostro se vea como si le hubieran dado los rayos de sol. Algo que en verano puede que no sea muy necesario pero que en invierno se convierte en algo esencial y que además cuenta con un acabado de iluminador, de modo que al aplicarlos notarás como tus mejillas o la zona en la que lo hayas aplicado se ve ligeramente morena e iluminada.

Si te fijas en como se presenta el producto, verás que es una polvera de cartón, con un diseño tropical por cierto, y que la parte más exterior es el polvo bronceador, mientras que el interior (con forma de pájaro) es el iluminador. Al coger el producto con la brocha y mezclarlo es cuando se consigue ese efecto «buena cara» tras la aplicación.

Cómo aplicar el bronceador de Mercadona

Aplicar este polvo bronceador e iluminador es en realidad muy fácil. Con una brocha suave y bastante voluminosa, coge un poco producto, descárgalo para evitar excesos y colorea el rostro con delicadas y ligeras pinceladas. Pómulos, frente, mentón y nariz: estos son los lugares donde se aplica el polvo bronceador, que son las áreas que el sol enrojece naturalmente. Recuerda siempre difuminar el bronceador hacia las zonas circundantes para no crear manchas de color que tengan muy poco color natural así como esparcir un poco de bronceador también en el cuello para evitar crear un desprendimiento excesivo.

El resultado de tu aspecto será increíble y todo por 7 euros, que es lo que vale este maquillaje que ya comienza a agotarse, de modo que no tardes en ir a por él si no quieres quedarte sin el tuyo.