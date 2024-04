El Consejo de RTVE ha rechazado de nuevo el millonario contrato con El Terrat, de Mediapro, para emitir en la cadena pública el programa La Resistencia, que presenta actualmente David Broncano en Movistar Plus. La nueva propuesta que se veía este jueves en un consejo extraordinario, tras descartarlo el pasado 11 de marzo, rebajó de tres a dos temporadas el contrato, algo que tampoco ha sido aceptado por la mayoría del consejo. El coste seguía siendo de casi 88.000 euros por programa, lo que elevaba la factura final a 14 millones de euros por temporada.

Al consejo de este jueves no ha acudido la ex presidenta interina, Elena Sánchez, que fue quien frenó el 11 de marzo el millonario contrato, y tampoco ha delegado el voto en ningún consejero, como suele hacerse. Los tres consejeros de RTVE propuestos por el PP -Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio- se han negado a apoyar la contratación de Broncano con las nuevas condiciones, mientras que el consejero de Sumar, José Manuel Martín Medem, tampoco estaba dispuesto a apoyarlo. Martín Medem es fiel a Elena Sánchez.

De esta forma, la contratación de Broncano tenía el apoyo de cuatro consejeros -Cascajosa, Ramón Colom, Roberto Lakidain y Juanjo Baños-, el voto en contra de tres y la abstención de Medem, por lo que no alcanzaba la mayoría de cinco votos necesaria en RTVE -mayoría del consejo, no sólo de los consejeros presentes-. La decisión se ha retirado del orden del día del consejo y no se ha propuesto para una siguiente reunión.

Los intentos llevados a cabo por la nueva presidenta para sacarlo adelante -trató hasta última hora de renegociar el contrato y rebajarlo a un año- no han servido de momento y el programa de Broncano tendrá que esperar.

El nuevo contrato generaba muchas dudas en los consejeros porque hipotecaba a RTVE durante dos temporadas. El programa tenía que emitirse en prime time tuviera la audiencia que tuviera durante el primer año, y sólo a partir del segundo se podía pasar al late night.

A partir de entonces, si no alcanzaba una audiencia media de 7,5% o del 8% si se emitía en el late night, RTVE tenía las manos libres para eliminarlo de la parrilla. Esta situación suponía reducir el horario del informativo de la noche, algo inédito en la cadena pública.

En el consejo del 11 de marzo fue Elena Sánchez quien frenó el contrato, que en ese momento suponía el fichaje de Broncano por tres años, lo que elevaba la factura total a 42 millones de euros. La nueva propuesta rebajaba el coste a 28 millones por dos temporadas, pero mantenía a RTVE atada de pies y manos en un horario clave para cualquier cadena de televisión, el access prime time.