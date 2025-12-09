La colonia de Mercadona que recomiendan los perfumistas y parece de lujo: va a ser el favorito estas Navidades

Elegir un perfume no es sólo una cuestión estética. Para muchas mujeres, es una forma de identidad, un detalle que acompaña cada gesto y que deja una impresión silenciosa, pero firme. Y cuando se acercan fechas como la Navidad, cargadas de cenas, reencuentros y momentos especiales, ese gesto adquiere todavía más importancia. Mercadona lo sabe, y por eso ha reforzado su línea de perfumería con tres lanzamientos pensados para sorprender tanto a quienes buscan un aroma nuevo como a quienes quieren acertar con un regalo.

La respuesta no se ha hecho esperar. Adrián Carrera, estudiante de perfumería y una de las voces jóvenes más escuchadas en redes (@dyanbay), ha probado los tres perfumes y ha dado un mensaje contundente:»Me encantan». Lo dice alguien que ha analizado fragancias de precios y estilos muy distintos, desde propuestas de lujo hasta alternativas económicas. Su valoración ha disparado el interés, sobre todo porque destaca que el precio no determina la calidad emocional de un aroma. Para Mercadona, que en los últimos años ha logrado abrirse hueco entre las opciones asequibles más valoradas, estas novedades llegan en el momento perfecto. Tres fragancias distintas, pensadas para mujeres diferentes pero con un punto en común: dejar huella. Y, según el experto, una de ellas tiene todo para convertirse en el perfume favorito de estas Navidades.

Tres nuevos perfumes que ya recomiendan los perfumistas

Mercadona ha lanzado tres fragancias que, aunque comparten una estética cuidada, ofrecen perfiles olfativos totalmente distintos. El perfumista Adrián Carrera explica que cualquiera podría ser un acierto, pero reconoce que tiene un favorito claro. Antes de llegar a él, analiza los otros dos con detalle.

My Soul Celestial Night

Este perfume forma parte de la línea Celestial Night, diseñada para acompañar looks de noche, celebraciones y ambientes más sofisticados. Es una fragancia frutal amaderada, con un equilibrio pensado para dejar estela sin resultar pesada. Su precio es de tan sólo 15 euros, por lo que se convierte en una elección perfecta para llevar en Navidad y también como no, para sorprender con un regalo de calidad pero sin gastar demasiado presupuesto.

Carrera detecta iris aterciopelado, un sándalo casi ahumado y un toque de regaliz negro que aporta personalidad. Lo define como «sexy y misteriosa», y asegura que huele «a lo que te imaginarías que olería el terciopelo violeta». Es decir, elegante, profundo y con un punto enigmático. Según podemos leer en la web de Mercadona las notas de este perfume son:

Salida: Iris

Corazón: Muguet

Fondo: Sándalo

Es la fragancia ideal para mujeres que buscan un aroma que destaque en ambientes nocturnos sin caer en excesos dulces o empalagosos.

My Soul Crystal

La segunda propuesta que destaca entre las novedades de perfumes de Mercadona para esta Navidad, cuesta lo mismo (15 euros), pero sigue otra línea completamente distinta. My Soul Crystal apuesta por un perfil más luminoso y refinado. Su frasco, rematado con un tapón en forma de cristal, refleja esa idea de pureza y sofisticación que envuelve toda la fragancia.

Carrera explica que le recuerda al «iris como los pétalos de una violeta, más empolvado, como a olor de maquillaje caro». Es, según él, más elegante y etéreo que Celestial Night. Tan diferente que hace una comparación divertida: mientras uno sería «para la amante», este sería «para la novia de la boda». En cuanto a las notas exactas que lleva, son las siguientes:

Salida: Pimienta rosa

Corazón: Iris

Fondo: Vainilla

Es una fragancia pensada para mujeres que buscan algo delicado, limpio y con un aire clásico que nunca pasa de moda.

Como Tú Sakai

Y aquí llega el protagonista. Como Tú Sakai es, para Adrián Carrera, una auténtica sorpresa. No sólo afirma que es su favorito de los tres: asegura que es «el culpable de que le vuelva a tener fe a los perfumes del Mercadona», si bien al comienzo del video confiesa que tras alguna que otra decepción ya no tenía mucha esperanza en las fragancias de este supermercado.

Pero junto a las dos mencionadas, esta otra colonia se ha convertido en su favorita. Por 12 euros, este perfume se suma a la tendencia actual que mezcla flores blancas con notas dulces. En lugar de la habitual flor de azahar con nube de azúcar, aquí aparece un nardo cremoso y precioso, acompañado por ese toque dulce tan de moda. El resultado, en palabras del experto, es «espectacular e increíble». Sus notas de composición son:

Salida: Gardenia

Corazón: Tuberosa

Fondo: Oud

Por el precio mencionado de 12 euros, ofrece una composición sorprendentemente compleja y moderna. La única crítica que menciona es el accesorio decorativo: «la malla con perlas», que no le convence. Pero deja claro que eso no afecta a la calidad del perfume. De hecho no duda al decir que lo considera el perfume «favorito de estas Navidades».