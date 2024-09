Colas en Mercadona por la esta conserva española: tiene mucho hierro y sólo cuesta 1,60 €

Mercadona es desde hace tiempo, uno de los supermercados de referencia en nuestro país. De hecho, es el número uno en cuota de pantalla y aunque estos días ha generado alguna que otra cola debido a la moda viral de ir a ligar a sus tiendas, muchos no lo dudan y siguen centrándose en comprar productos como el que ahora os presentamos y que bien podría desatar la locura si tenemos en cuenta cosas como que es un superalimento, que está lleno de hierro y vitamina C, que además lo puedes incorporar a infinidad de recetas y que encima tiene un precio económico. En definitiva, la conserva de Mercadona que más se vende, capaz de provocar colas en sus tiendas.

Son muchos los clientes que desde hace días buscan esta conserva de Mercadona, pero que ya está agotada en muchas de sus tiendas. Se trata de las Ñoras de la marca Avión, una joya culinaria que se presenta en cajas de 20 gramos a un precio de tan solo 1,60 euros. Para quienes no estén familiarizados con este ingrediente, las ñoras son pequeños pimientos rojos secos, que han sido parte esencial de la cocina mediterránea durante siglos, especialmente en regiones como Alicante y Murcia. Aunque aparentemente modestas, estas pequeñas esferas rojas tienen un alto contenido en hierro, lo que las hace una opción atractiva para quienes buscan enriquecer su dieta de una forma saludable y económica. Y además, se dice también que están cargadas de vitamina C.

La conserva de Mercadona que se agota en todas sus tiendas

En el caso de la conserva que encontramos en Mercadona, tenemos que decir que el origen de estas ñoras se encuentra en Aspe, un municipio en la provincia de Alicante, conocido por su tradición agrícola y sus productos de gran calidad. Las ñoras de la marca Avión, en concreto, destacan por su autenticidad y su capacidad de dar un toque especial a una amplia variedad de platos, desde guisos tradicionales hasta salsas para pescado o marisco. Aunque algunos puedan subestimarlas por su tamaño, quienes están acostumbrados a usar este ingrediente en su cocina saben bien que el secreto de un buen plato muchas veces se encuentra en los detalles más pequeños. Además, su contenido en hierro es un atractivo adicional para quienes buscan una fuente natural y sabrosa de este mineral esencial.

Pero, ¿qué hace que un producto como este provoque tal revuelo en supermercados como Mercadona? La respuesta podría estar en su versatilidad y, por supuesto, en su precio accesible. Por 1,60 euros, las ñoras no solo ofrecen un ingrediente de alta calidad, sino también una solución práctica y duradera en la despensa de cualquier hogar. Ya sea para preparar una receta tradicional española o para experimentar con nuevos sabores, este producto ha capturado la atención tanto de chefs caseros como de aquellos que buscan ingredientes auténticos y asequibles.

¿Qué son exactamente las ñoras y cómo se usan?

Las ñoras son pimientos rojos pequeños y redondos, típicamente secados al sol para intensificar su sabor dulce y ligeramente ahumado. A diferencia de otros pimientos más picantes, las ñoras aportan más bien un toque de dulzura y profundidad a los platos, lo que las convierte en un ingrediente clave en muchas recetas de la cocina española. Este tipo de pimiento es como decimos, especialmente popular en las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana, donde se utiliza para dar sabor a platos como el caldero o la paella. Para usarlas, generalmente se hidratan en agua durante unos minutos, lo que las devuelve a una textura más suave, ideal para mezclar en salsas o guisos.

El proceso de secado es lo que permite que estos pimientos conserven todo su sabor y cualidades durante meses, convirtiéndolos en un ingrediente muy práctico para tener siempre a mano. Una vez hidratadas, las ñoras pueden ser trituradas o troceadas para mezclar en el sofrito o incluso en salsas como la popular salsa romesco. Su uso es sumamente versátil: desde aportar sabor y color a platos de cuchara como guisos y potajes, hasta ser el ingrediente secreto que realza el sabor de pescados a la plancha o incluso carnes asadas.

La riqueza nutricional de las ñoras

Uno de los aspectos que más llama la atención de las ñoras es su sorprendente aporte nutricional. Aunque se trate de un ingrediente que se usa en pequeñas cantidades, su contenido en hierro es notable. El hierro es un mineral esencial que ayuda en la producción de glóbulos rojos y en el transporte de oxígeno por el cuerpo, algo vital para el buen funcionamiento del organismo. Muchas personas, especialmente aquellas que siguen dietas vegetarianas o veganas, buscan alternativas naturales para obtener este mineral, y las ñoras pueden ser una excelente opción para complementar esas dietas. Además de hierro, las ñoras son ricas en antioxidantes como la vitamina C, que ayuda a reforzar el sistema inmunológico y a la absorción del hierro de origen vegetal, así como en vitamina A, B y E, y también en minerales como el fósforo y el potasio y fósforo, así como el ácido fólico.

Un ingrediente clave en la gastronomía española

Si algo ha demostrado el boom de las ñoras en Mercadona, es que la gastronomía española sigue manteniendo vivos sus ingredientes tradicionales. En una era donde muchos buscan la fusión de sabores y experimentan con ingredientes exóticos, las ñoras nos recuerdan el valor de lo local y de lo auténtico. Desde su uso en platos clásicos como el arroz a banda o el suquet de peix, hasta su presencia en recetas más contemporáneas, las ñoras continúan siendo una pieza clave en la cocina de nuestro país.

Por todo esto, no es de extrañar que, a un precio tan asequible, muchos clientes no duden en hacer acopio de este producto en Mercadona. La falta de stock en sus tiendas, no sólo refleja la popularidad de las ñoras, sino también un creciente interés por redescubrir ingredientes tradicionales que, con sus propiedades nutricionales y su sabor inconfundible, siguen siendo insustituibles en la cocina diaria.