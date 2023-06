Casas desde 250 euros: las casas más virales que urgen alquilar

Desde 2015, la demanda de viviendas en alquiler ha aumentado de forma exponencial en España, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Un incremento de la demanda y un estancamiento de la oferta que ha dado lugar a un aumento de los precios, hasta el punto de que en la última década el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 51,4% en nuestro país. Por este motivo, encontrar casas desde 250 euros en algunas localidades es una auténtica ganga.

Vivir en régimen de arrendamiento que cada vez más personas de todas las edades valoran. Ofrece mucha libertad a la hora de cambiar el lugar de residencia, algo muy importante en un mercado laboral como el actual. A esto hay que sumar que no requiere una inversión inicial tan elevada como la compra y que desgrava en Hacienda. Y no hay que olvidar que el inquilino no tiene que afrontar las cargas que supone tener un inmueble en propiedad: seguros, impuestos, derramas de la comunidad de vecinos, etc.

Casas desde 250 euros en alquiler

En la localidad de Berlanga (Badajoz) puedes encontrar una de las viviendas más asequibles para vivir de alquiler. Se trata de un piso de tres habitaciones con una superficie de 65 metros cuadrados que consta de salón con cristalera y amplio balcón, tres dormitorios y cocina. Se entrega completamente amueblado y tiene una agradable terraza. El precio es de 250 euros mensuales.

En Alcaudete (Jaén) puedes alquilar un apartamento de 35 metros cuadrados, perfecto para una persona o una pareja, por solo 270 euros al mes. Se alquila totalmente amueblado y consta de salón-cocina, dormitorio con cama de matrimonio y baño. Tiene aire acondicionado en todas las estancias y se encuentra en la sexta planta de un edificio con ascensor.

Uno de los mejores chollos está en el municipio cordobés de Zuheros: una casa de 70 metros cuadrados y tres habitaciones situada en pleno centro de la localidad por tan solo 275 euros al mes. La casa está reformada y cuenta con todas las comodidades.

En Valdepeñas de Jaén hay un ático reformado en alquiler por 300 euros mensuales. Situado en un barrio tranquilo a solo cinco minutos del municipio, cuenta con aire acondicionado y una amplia terraza. Tiene una superficie de 70 metros cuadrados y una habitación. Se encuentra en la primera planta interior y se alquila tanto para corta como para larga estancia.

Todas estas viviendas en alquiler están disponibles en el portal inmobiliario Idealista.