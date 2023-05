El precio del alquiler y la vivienda nueva subirá hasta un 15% en algunas zonas por la nueva ley

El sector inmobiliario lleva meses avisando de que la Ley de Vivienda tendrá el efecto contrario al deseado: «Provocará subidas de precios y una importante caída de la oferta de viviendas en alquiler». Además, también alerta de que supondrá un encarecimiento de la vivienda nueva por la obligación de reservar el 40% del suelo para destinarlo a vivienda protegida en terreno urbanizable.

En el mercado del alquiler, la oferta ya se ha reducido mucho en los últimos años, por la dificultad para echar a los inquiokupas en caso de que dejen de pagar. Según Idealista, la oferta de viviendas en alquiler ha caído un 28% en España en los últimos cuatro años, en comparación con el stock del primer trimestre de 2019 con los del mismo periodo de 2023.

Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) afirman que «la oferta de vivienda en alquiler se está reduciendo por la inseguridad jurídica existente en España. La aprobación de medidas como la limitación de subidas del alquiler al 2% o los controles de precios que recoge la Ley de Vivienda, generan desconfianza en los propietarios e inversores».

Otras fuentes señalan que muchos propietarios han optado por pasarse al alquiler turístico o temporal, puesto que las limitaciones incluidas en la Ley de Vivienda sólo afectan a los arrendamientos de vivienda habitual. Asimismo, aseguran que el miedo a la inquiokupación y la dificultad para echar al okupa está provocando que muchos propietarios decidan vender los pisos y casas que destinaban al alquiler. «Esta caída de la oferta supondrá que los precios suban hasta un 15% en las zonas donde haya menos vivienda en alquiler disponible y la demanda sea muy alta», apuntan.

Precio de obra nueva

Otra de las «consecuencias inmediatas» de la ley es que «provocará subidas de precios en la vivienda nueva libre por la obligación de reservar el 40% del suelo para destinarlo a vivienda protegida en terreno urbanizable». Desde una de las principales promotoras de España alertan de que el precio puede subir entre un 10% y un 15% dependiendo de ámbito en el que ubiquen.

Como ejemplo señalan que en un ámbito en el que hay suelo para mil viviendas, antes había que ceder 300, pero ahora son 400. Por lo tanto, «nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, porque las cuentan se han hecho teniendo en cuenta una reserva del 30%, como estaba establecido hasta ahora», explican.

Esto supone que los ingresos serán menores porque hay que destinar más suelo para vivienda protegida. En este punto sólo hay dos opciones: «Que la operación no salga adelante porque los ingresos no son suficientes o compensar subiendo el precio de las 600 viviendas libres». Por lo tanto, «una consecuencia inmediata va a ser que la vivienda libre va a ser más cara», asegura.

Por otro lado, el sector promotor critica que «ya hay en manos de las administraciones y de los promotores muchísimo suelo para vivienda protegida. Pero el Gobierno no se para a pensar por qué no se desarrolla el que hay y quiere seguir destinando más suelo a vivienda protegida que no se va a construir porque no es rentable. Con el precio máximo al que se pueden vender o alquiler y el coste que tiene construir, la empresa pierde dinero», aseguran las citadas fuentes.