Si tienes ganas de ir a la playa y que no te falte de nada, el bolso idóneo para ello es el capazo. De hecho, este tipo de accesorio siempre ha sido de los mejor considerados cuando llegan las vacaciones y dado que puedes encontrar de varios tipos, quizás estés a la búsqueda del que sea más bonito y funcional y a mejor precio, pero no hace falta que des más vueltas. Hemos encontrado para ti el capazo perfecto para la playa al mejor precio con las rebajas de El Corte Inglés.

El capazo perfecto de El Corte Inglés

En El Corte Inglés puedes encontrar actualmente toda la moda y accesorios para que tus vacaciones de verano sean perfectas, y en el caso de los bolsos y capazos, destaca por encima de cualquiera, el modelo Capazo de playa Fleco. Un bolso que como su nombre indica cuenta con una serie de flecos que hacen que se vea mucho más bonito y más chic.

Un bolso capazo para llevarlo a la playa que ha sido elaborado con fibras trenzadas y que cuenta también con dos asas al hombro del mismo material.

Los flecos en cambio son de tela y van cosidos por todo el borde del capazo, en un acertado color beige que combina a la perfección con el tono de las fibras. La parte interior del bolso también está forrado de la misma tela, pero no sólo eso sino que además cuenta con un cierre superior gracias a una pieza de tela que se puede cerrar con sólo estirar de las cuerdas. De este modo podrás meter de todo en tu capazo y llenarlo hasta los topes o dejar bien protegido lo que metas dentro, en el caso de que sepas hacer nudos que nadie pueda deshacer.

El mejor bolso que puedes llevar este verano ya que aunque ha sido diseñado para que lo usemos en la playa, nadie nos dice que no podamos llevarlo también en el caso de que salgamos de compras o tal vez si deseas combinarlo con un look urbano y no sólo playero.

Un bolso capazo que además tiene un precio especial de tan sólo 39,95 euros, pero que además nos puede costar mucho menos ya que desde la web de El Corte Inglés informan que en el caso de que lo compremos y lo paguemos con la tarjeta de El Corte Inglés, se nos aplicará un descuento del 30% así que ¿a qué esperas para ir a por él?.