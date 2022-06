El capazo de MaryPaz que parece de alta costura y a un módico precio

MaryPaz tiene entre su colección de verano el capazo

que parece de alta costura que estas buscando, pero se vende a un módico precio. El capazo es una de las grandes estrellas de esta temporada. Un bolso concebido para ir a la playa que acabamos usando a diario por su comodidad. Un aire natural y bohemio, unos acabados que lo hacen comodísimo y una capacidad que permite llevar toda nuestra vida en él. Hay mucho por hacer en este día tan intenso y con este capazo podremos llevar la toalla para la piscina y la agenda para el trabajo, es impresionante.

MaryPaz tiene el capazo que parece de alta costura y se vende por un módico precio

Descubrir la nueva colección de zapatos y bolsos de MaryPaz para este verano, nos recordará las grandes marcas. Este capazo esta inspirado en una pieza de alta costura, se nota por el diseño y los acabados. Un fichaje de cientos de euros que nos costará menos de 30 al que será imposible resistirse.

El capazo convencional se reinventa en MaryPaz y lo hace de la mano de un complemento que impresiona a simple vista. Un capazo de los que destacarán con cualquier look, es ese básico al que no podemos decir que no. En directo es incluso más bonito que por foto, aunque parezca imposible.

Está hecho de rafia respetando su color natural y decorado con unas rayas negras. Esta combinación de la rafia con el negro se lleva mucho. Le aporta una gran elegancia al bolso y permite esa versatilidad que buscamos. Para la oficina o un día de playa, podemos usar el mismo bolso sin problemas, es un bolso de ciudad, pero también de vacaciones.

Es un bolso de mano que permite llevar nuestras pertenencias bien sujetas. La espalda después de días y días de trabajo notará la llegada de este bolso. El hecho de poder llevarlo en la mano cambia el punto de presión. Además, de que todo lo que llevamos en ella quedará bien sujeto y es más difícil de perderse.

La capacidad de este bolso es uno de sus puntos fuertes. Rematado con una cremallera que elimina la vista de lo que llevamos en el capazo de curiosos, tiene el tamaño perfecto. Todos los utensilios para ir a la playa, incluido el par de libros que estaremos leyendo en vacaciones nos cabe perfectamente.

Le mejor de este capazo de MaryPaz, además de este diseño de alta gama, es el precio. Solo 29,99 euros nos costará un producto de primera calidad de este nivel.