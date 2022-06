Bimba y Lola deja a un precio de risa la toalla de playa más bonita del mundo

Si hay un elemento imprescindible para ir a la playa o la piscina, sin duda es la toalla, que se ha convertido casi en un complemento de moda que elegir a conciencia para que su diseño encaje perfectamente contigo y con tu look playero. Hoy te mostramos una toalla de playa de Bimba y Lola que no sólo es la más bonita del mundo si no que tiene un descuentazo increíble que la deja a un precio de risa.

Bimba y Lola triunfa en las redes sociales gracias a muchos de sus artículos, que en algunos casos se hacen virales, que es lo que está sucediendo con esta toalla que además de arrasar en ventas antes lo hace incluso más ahora con el súper descuento que tiene. La firma gallega, fundada por dos sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez, crece a pasos agigantados en el sector de la moda y está ya más que establecida como una de las tiendas de referencia en nuestro país.

La toalla de playa de Bimba y Lola que le dará estilo a tu verano

Se trata de la Toalla Rayas Beige, una preciosa toalla que te dará un estilazo único para ir a la playa o a la piscina, o incluso para tomar el sol en la terraza. Gracias a un descuentazo del 20% te la puedes llevar actualmente por tan sólo 36€, una oportunidad de oro que no se puede dejar pasar ya que es una de las mejores marcas que vas a encontrar.

Esta toalla de playa de Bimba y Lola tiene un diseño de rayas verticales en color beige y blanco, además de una banda superior y otra inferior que está personalizada con el logo de la firma. Tiene un aspecto natural ideal, y con su diseño combinará prácticamente con todo, por lo que le puedes sacar muchísimo partido durante todo el verano.

Fabricada en 100% algodón, al comprar esta toalla te llevas también una funda protectora, ideal para llevarla siempre guardada y bien protegida para no se manche ni se roce con nada más de lo que lleves en tu bolso de la playa. Sus fibras hacen que el secado sea realmente eficaz y que el agua se filtre adecuadamente, no se queda encharcada.

Si quieres presumir de estilazo en tus días de piscina o playa, esta toalla de playa de Bimba y Lola es ideal para lograrlo, y con ese pedazo de descuento que tiene sería una locura dejar pasar la oportunidad.