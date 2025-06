Cambio radical de la Seguridad Social: así te va a afectar si tienes hijos y es muy importante

El nacimiento de un hijo supone una alegría inmensa para cualquier madre, pero es innegable también que implica una pausa en la vida laboral que, más tarde, puede salir cara a la hora de jubilarse. Esa pausa, a menudo inevitable, solía traducirse en menos días cotizados, menos pensión y una sensación de injusticia difícil de digerir. Pero ahora, la Seguridad Social ha dado un paso adelante que podría cambiar la situación de muchas familias.

La reciente modificación en el sistema de cotizaciones ficticias ha puesto el foco en una realidad que durante mucho tiempo pasó desapercibida. Si has tenido hijos, aunque no trabajaras en ese momento ni cotizaras a la Seguridad Social, podrías beneficiarte de una medida que reconoce esa etapa de tu vida como tiempo laboral computable. No se trata de una ayuda económica directa, sino de algo igual de valioso: años que se suman a tu vida laboral, y que podrían marcar la diferencia a la hora de acceder a una pensión digna.

Este nuevo enfoque no sólo busca compensar una brecha histórica, sino también ajustar el sistema a una realidad social evidente: cuidar de un hijo, especialmente en los primeros meses de vida, no debería penalizar a nadie. Y aunque la medida está centrada especialmente en las mujeres, se abre una conversación mucho más amplia sobre la conciliación y el valor del tiempo dedicado a la familia.

Cambio radical de la Seguridad Social si has tenido hijos

La medida clave introducida por la Seguridad Social consiste en permitir que las mujeres que hayan sido madres puedan sumar días de cotización a su historial laboral, aunque no estuvieran trabajando en el momento del nacimiento del hijo. Es decir, si una madre no cotizó durante las 16 semanas posteriores al parto (por no tener un contrato activo, por estar desempleada o en una situación vulnerable) podrá ahora sumar ese periodo a su vida laboral. Esta suma puede llegar hasta un máximo de 112 días por cada parto, incluso si ocurrió hace muchos años.

La ley incluso contempla los partos múltiples, añadiendo 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo. Es decir, si una madre tuvo mellizos, se le podrían reconocer 126 días en total. Esto puede ser determinante para muchas mujeres que, a pesar de haber trabajado buena parte de su vida, se quedaron sin los días suficientes para acceder a una pensión o para mejorar la cuantía de la misma.

Condiciones para acceder a esta ayuda

Eso sí, no se trata de una ayuda universal aplicable a cualquier maternidad, sino que hay que cumplir ciertos requisitos. El más importante es no haber cotizado en las 16 semanas posteriores al parto. En otras palabras, si disfrutaste del permiso de maternidad con un contrato en vigor, esa etapa ya fue cubierta por las cotizaciones correspondientes y no podrías beneficiarte de esta medida.

La ayuda está pensada específicamente para quienes no pudieron cotizar por haber tenido que interrumpir su actividad laboral tras el nacimiento del hijo. Además, la normativa (regulada por el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social) indica que estas cotizaciones ficticias no se pueden usar para incrementar la pensión si ya se cumplían los requisitos de acceso sin ellas, lo que refuerza el carácter compensatorio de la medida.

Una medida con respaldo judicial

Esta reforma cuenta con un respaldo firme por parte del Tribunal Supremo. En la sentencia STS 1173/2023, de 19 de diciembre, se establece con claridad que el objetivo no es premiar a quienes ya cotizaban, sino reparar el perjuicio sufrido por quienes no pudieron hacerlo debido a su maternidad. No se trata de un regalo, sino de reconocer algo que hasta ahora había quedado fuera del cómputo: que muchas mujeres dejaron de cotizar no por decisión propia, sino por circunstancias ligadas al cuidado de un recién nacido.

Otra cuestión interesante es que no importa si el parto tuvo lugar fuera de España. Si el embarazo superó los 180 días y se cumplen los requisitos establecidos, también es posible solicitar el reconocimiento de estos días cotizados, lo que abre la puerta a mujeres migrantes o que hayan tenido hijos fuera del país antes de volver a trabajar en territorio español.

¿Cómo se solicita esta ayuda y qué impacto puede tener?

Solicitar este beneficio requiere presentar documentación que justifique tanto el nacimiento del hijo como el hecho de no haber cotizado durante las semanas posteriores. Es recomendable acudir a una oficina de la Seguridad Social o consultar con un gestor laboral para asegurarse de cumplir todos los pasos. No siempre es un trámite rápido, pero el resultado puede merecer la pena: sumar años cotizados puede ser la diferencia entre tener pensión o no tenerla, o entre cobrar el mínimo y una cantidad más digna.

Para muchas mujeres, sobre todo aquellas que trabajaron de forma discontinua, en sectores precarios o que dejaron de hacerlo para cuidar a sus hijos, esta ayuda es un verdadero balón de oxígeno. También puede beneficiar a madres mayores que están cerca de la jubilación y que, gracias a este nuevo cómputo, podrían alcanzar el mínimo de días cotizados exigido para cobrar una pensión contributiva.