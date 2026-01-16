La Comisión Europea ha aprobado el acuerdo alcanzado por Repsol en Estados Unidos con el fondo de infraestructuras Stonepeak para la venta de una participación del 43,8% en su proyecto de generación de energía solar Outpost, tras concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

En concreto, la joint venture entre Repsol Renewables y Stonepeak «no planteará problemas de competencia», según el análisis de los servicios comunitarios de la Unión Europea, dado el impacto «limitado» que tendrá el acuerdo en el mercado comunitario.

Así, el expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 12 de diciembre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

Una alianza de 675 millones de euros

Además, según informó la compañía en el momento del acuerdo, la transacción implica una valoración del activo de unos 775 millones de dólares (675 millones de euros), incluyendo los ingresos por equidad fiscal obtenidos mediante la monetización de los créditos fiscales a la producción (PTC, en sus siglas en inglés) recibidos por el proyecto.

Hay que recordar Outpost comenzó su explotación comercial en agosto del pasado año y se beneficia de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), lo que refuerza su atractivo para los inversores.