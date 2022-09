Un bar asfixiado por la crisis: «Tenía 5 empleados pero ahora sólo tengo 3 porque no puedo contratar»

El aumento de los precios de la luz y la subida de los costes de las materias primas en la hostelería ha provocado que contratar nuevo personal se convierta en misión imposible. Así, cientos de hosteleros se han visto obligados a renunciar a ampliar sus plantillas o, incluso, a reducirlas, por las complicaciones que están sufriendo para hacer frente a las facturas con la inflación desbocada.

Este es el caso de Carmelo, propietario de Hostelería L&C, que, ante el aumento de los costes en su restaurante, se ha visto obligado a reducir su plantilla de cinco a tres empleados. «Tenía 5 empleados pero ahora sólo tengo 3 porque no me puedo permitir contratar otro camarero más aunque lo necesite. Me cuesta mucho llegar a final de mes y pagar los sueldos con todas las cotizaciones sociales a las que tenemos que hacer frente», confiesa el madrileño.

«Mis costes se han disparado en los últimos meses, sobre todo la factura de la luz, y el Gobierno de Pedro Sánchez no está trabajando en poner soluciones para estar en el lado del empresariado español, al revés nos está llevando a un cese de negocio total», explica el propietario de Hostelería L&C en conversaciones con este diario.

Tal ha sido el encarecimiento de la factura de la luz, que Carmelo asegura que ha pasado de pagar entre 500 y 600 euros en los meses de verano de hace un año a 1.557 euros. Una cifra que multiplica por tres el coste de la energía del restaurante en tan sólo un año.

No obstante, la electricidad no ha sido lo único que ha subido. «El ticket de la cesta de la compra se ha disparado hasta tal punto que nos hemos visto obligados a subir los precios ligeramente, no podemos trasladar la subida a los consumidores porque si no tendría mi bar vacío y ya sí que me vería obligado a cerrar de forma definitiva», concluye.