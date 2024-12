Duro Felguera necesita liquidez con urgencia para salir de su desesperada situación, antes incluso que el segundo rescate que está preparando la SEPI. El problema es que la banca no está dispuesta a conceder un euro más a esta empresa -igual que se ha negado a hacerlo en los últimos meses- salvo que cuente con un aval del ICO (Instituto de Crédito Oficial) por el 100% del importe.

«Los bancos no están dispuestos a poner un euro más en Duro Felguera salvo que el ICO les garantice su recuperación íntegra. Y para ese viaje, es casi preferible que sea el ICO el que conceda directamente el crédito», sostienen fuentes cercanas a los acreedores de la empresa asturiana.

«La conversión del préstamo participativo de 100 millones de la SEPI [el segundo rescate] no le soluciona los problemas a Duro Felguera porque ya computaba como capital. Y, en todo caso, tiene un año para revertir los fondos propios negativos y la causa de disolución. Pero sin liquidez no puede operar, no puede pagar las nóminas ni a los proveedores», explica otra fuente conocedora de la situación.

«Por eso, lo que necesita con urgencia es dinero fresco, pero, dada su situación, nadie se lo va a prestar. No queda más salida que sea el Estado, bien la propia SEPI o bien el ICO, quien se lo proporcione», añade.

Hacerlo como una nueva inyección de dinero público se enfrenta con el grave problema de que esta vez sí se consideraría ayuda de Estado por Bruselas, a diferencia de los 126 millones inyectados en 2021, cuando las normas de estas ayudas estaban suspendidas por la pandemia. Por tanto, la fórmula más lógica es que sea el ICO el que avale los préstamos de la banca a Duro Felguera.

Ahora bien, un aval al 100% como el que exigen las entidades financieras sí podría ser considerado ayuda de Estado. De ahí que, según las fuentes consultadas, ahora mismo los bancos, los dueños mexicanos de Duro Felguera -Prodi y Mota-Engil- y la SEPI estén negociando una salida satisfactoria para todas las partes; algo muy difícil en el caso de los mexicanos, que perderán prácticamente todo su dinero cuando la SEPI entre en el capital. Y, sobre todo, se busca una salida que garantice la continuidad de la empresa.

Mantenerla viva

Porque ése es el único objetivo del Gobierno en el caso de Duro Felguera: «El Gobierno no puede dejar caer la empresa y poner en la calle a 1.500 trabajadores en Asturias. Así que hará todo lo que sea necesario para mantenerla viva aunque sepa perfectamente que es inviable», según una de las fuentes consultadas.

El plan de viabilidad que presentaron los inversores mexicanos requería que la banca le proporcionase avales por 300 millones de euros y una pequeña cantidad adicional en forma de crédito, pero ningún banco español se mostró dispuesto a ello. De hecho, los mexicanos ni siquiera llegaron a hablar con sus acreedores.

En 2021, la citada inyección de 126 millones de dinero público requirió que la banca concediera 100 millones en avales a la empresa, si bien los acreedores exigieron que esta cantidad estuviera avalada al 80% por la aseguradora pública Cesce. Asimismo, tuvieron que transformar parte de su deuda en obligaciones convertibles, lo que les concede el derecho a quedarse con el 10% del capital. Eso no es precisamente lo que quieren los bancos, por eso en 2023 no ejecutaron esa conversión pese a que la compañía incumplió las ratios que conferían ese derecho a los bancos.