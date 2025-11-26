El aviso del Banco de España a quienes paguen con tarjeta en el Black Friday: debes hacer esto de inmediato

El Banco de España ha mandado un mensaje de aviso a los millones de ciudadanos españoles que este viernes 28 de noviembre acudirán al Black Friday 2025 para aprovecharse de los grandes descuentos en moda, electrónica, hogar y otros productos. La Organización de Consumidores y Usuarios también ha publicado un informe en el que ha informado sobre los hábitos que tendrán los españoles en el día del consumo mundial. Consulta en este artículo todas las recomendaciones del Banco de España en este Black Friday 2025.

Este viernes 28 de noviembre se celebra el ya tradicional en España Black Friday 2025, en un día en el que los comercios y grandes superficies introducirán grandes descuentos en sus productos. Según un informe de la OCU, el 78% de los españoles se dejará seducir por estas ofertas y se espera que el gasto medio por español sea de 219 euros. En esta encuesta realizada a gran escala, la OCU ha desvelado que el 17% de los compradores superarán los 500 euros este día.

La Organización de Consumidores y Usuarios también ha animado en su publicación a que los compradores que detecten irregularidades las denuncien a través de las redes sociales. «Los últimos seguimientos de precios de OCU durante el Black Friday demuestran que el precio con descuento rara vez se compara con el más barato en los últimos 30 días, tal y como exige la normativa. Una ilegalidad que OCU volverá a analizar y cuantificar este año mediante la recogida de 15.000 precios en productos de electrónica y electrodomésticos», avisa la OCU a través de su página web.

El Banco de España y el Black Friday

El Banco de España también ha querido avisar y aconsejar a los consumidores de cara a este Black Friday 2025. «El Black Friday puede ser una buena oportunidad para ahorrar dinero en nuestras compras. Sin embargo, es importante que apliquemos también el sentido común en estas fechas», dice el Banco de España en un artículo publicado en su página web el pasado mes de noviembre de 2024.

«El Black Friday se ha convertido en una fecha señalada para muchos consumidores, que buscan buenas ofertas o anticipar las compras navideñas. Pero, como advertimos cada año, es fundamental abordar la campaña con precaución y responsabilidad, reza el Banco de España, que hace una serie de recomendaciones a los ciudadanos con el objetivo de cuidar su estabilidad financiera.

Uno de los consejos del Banco de España en el Black Friday es poner un límite de gasto. «Las ofertas pueden ser tentadoras, pero es importante no dejarse llevar por el impulso. Recuerda que un buen descuento no justifica una compra innecesaria», dice este organismo dependiente del Gobierno. Además del límite del gasato, el Banco de España también hace un canto a la financiación, que en caso de acudir a ella tendrá que ser sin intereses. El BCE aconseja que hay que prestar atención a las condiciones y, en caso de que no haya intereses, habrá que fijarse en otros costes asociados, como comisiones y gastos, y asegúrate de entenderlos.

El Banco de España también hace un canto a la seguridad en una época en la que afloran las estafas virtuales, con el phishing como principal prueba de ello. «No dejes de lado la seguridad. Si compras por internet, verifica que la página sea segura, utiliza métodos de pago fiables y mantén tus datos personales protegidos. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar estas fechas para realizar todo tipo de fraudes», informa el BCE a través de su página web.

Por ello, en este Black Friday hay que extremar precauciones y acudir a empresas fiables en lo que el comercio online se refiere. A la hora de comprar un producto, estos organismos también recomiendan informarse sobre el proceso de devolución y algo clave: guardar siempre el ticket de compra.