Aprovecha las rebajas de Zara Home para hacerte con la vajilla del momento que es además una de las mejores para usarla no sólo durante la temporada de verano, sino también el resto del año. Estamos seguros que es la vajilla que vas a usar todos los días, ya que además te combinará con cualquier juego de cubiertos y vasos que tengas y también como no, con cualquier mantel. Una vajilla que está además rebajada a un precio que no te vas a creer así que descubramos más sobre ella y porqué es la más deseada y vendida de Zara Home estos días.

La vajilla que arrasa en Zara Home

En Zara Home tienen disponibles, y rebajadas, infinidad de vajillas gracias a la actual temporada de rebajas, pero quizás la más vendida en estos momentos y aquella que todo el mundo quiere, es la fabulosa vajilla de vidrio con relieve geométrico.

Se trata de una vajilla que como puedes ver, se compone de un plato así como de un bol, ideales para el desayuno, o también para cualquier comida o cena. De las dos, la pieza más vendida de todas es el bol con una altura de 6 cm y un fondo de 16 cm y que cuenta con un precio rebajado de tan sólo 2,99 euros.

En cuanto al plato, no podéis dejarlo escapar para de este modo completar vuestro set. En este caso estamos hablando de un bajoplato que tiene una altura de 2 cm y un fondo de 33 cm y cuyo precio ahora en rebajas es de 5,99 euros.

Un bol y un platos que han ha sido elaborados completamente en vidrio de modo que es de esos artículos de menaje duraderos, como eran los de antaño. Su diseño además, con ese relieve geométrico hace que mucha gente lo esté comprando porque les recuerda precisamente a cómo eran muchas de las vajillas del pasado. Un bol y un plato que tienen mucho estilo y que estamos seguros como ya hemos comentado anteriormente, los vas a usar todos los días y no sólo ahora en verano sino durante el resto del año. Aptos para el lavavajillas, se recomienda ir con cuidado con el vidrio o mucho mejor, lavarlos a mano.

Si deseas hacerte con la vajilla del momento, no lo dudes, está disponible en todas las tiendas de Zara Home, así como en su página web pero nadie nos garantiza que en breve esté agotado, así que si te gusta no tardes en ir a por ella.