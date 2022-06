La vajilla más ideal que estabas buscando está tirada de precio en Alcampo

Si tienes ganas de renovar los elementos del menaje de tu hogar ahora que estamos en verano y sobre todo, de rebajas, nada como elegir aquellas tiendas donde sabemos que vamos a encontrar artículos de calidad y al mejor precio. Es el caso de Alcampo donde puedes encontrar ahora algunas de las mejores vajillas de la temporada a precios realmente increíbles, pero en concreto tienen una que seguro que no vas a querer dejar escapar. Descubre ahora la vajilla más ideal que estabas buscando y que está tirada de precio en Alcampo.

La vajilla que arrasa en Alcampo

Si tienes ganas de cambiar la vajilla de casa, nada como elegir entre las muchas propuestas que encontramos en Alcampo dado que cuentan con diseños frescos, ideales para verano, pero también sus precios son de los más económicos si tenemos en cuenta que son vajillas completas.

En concreto, destaca la vajilla completa de 18 piezas. Compuesta por 6 platos llanos, 6 platos hondos y 6 platos de postre y todo por un precio inferior a los 45 euros.

Se trata de la vajilla modelo QUID Vita Aqua dado que tiene un diseño en el que destaca su ligero dibujo y color verde agua. El precio exacto de esta vajilla es de 44,95 euros, así que haciendo un cálculo podemos entender que es toda una ganga si tenemos en cuenta que cada plato apenas te costará 2,50 euros.

Una vajilla que está hecha además de gres de modo que es de las más resistentes que podéis encontrar en Alcampo. Su diseño hace que sea perfecta tanto para servir una mesa de verano en la terraza como para usar también el resto del año. De hecho, se convertirá en la vajilla que uses a diario para servir tus primeros, segundos y postre. O puedes hacer que sea la vajilla para las ocasiones especiales del año, como esas cenas que organices este verano con tus amigos.

La vajilla se puede lavar perfectamente en el lavavajillas, y se puede meter también en el frigorífico en el caso de que tengamos sobras y queramos guardarlas en la nevera. En cambio, no se aconseja que lo metamos en el horno ya que al ser de gres si alcanza temperaturas muy elevadas se podría romper. Lo mismo ocurre con el microondas. Mejor que no la uses con este electrodoméstico.

¿A qué esperas para hacerte con la mejor vajilla de la temporada? Disponible en todas las tiendas de Alcampo y también en su página web.