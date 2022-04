Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda de Andalucía, explica en una entrevista con OKDIARIO, que cuando el PP comenzó a gobernar en Andalucía «las cuentas tenían muy poca solvencia» y que detrás había «muy mala gestión». A pesar de ello, Bravo comenta que la oposición pide explicaciones de por qué han cuadrado las cuentas. «Es sorprendente, pero tenemos que dar explicaciones de por qué no nos gastamos lo que no tenemos», afirma. Por otro lado, el consejero defiende que lo ideal sería celebrar las elecciones andaluzas «en junio» ya que, «de no ser así, nos llevaría a no tener Presupuesto hasta marzo o abril» de 2023.

Pregunta: Hace pocos meses, María Jesús Montero reconocía que ustedes llevan tres años seguidos cuadrando las cuentas.

Respuesta: Y dando explicaciones. Es sorprendente, pero aquí la oposición nos pide explicaciones de por qué hemos cuadrado las cuentas. Es decir, es sorprendente, pero tenemos que dar explicaciones de por qué no nos gastamos lo que no tenemos. Eso nos permite que en este momento, que es más complicado el 2022 o incluso el 2023, tengamos una situación de salida mejor que otras comunidades que han hecho un menor uso adecuado de los recursos y que tienen un endeudamiento mucho mayor. Nosotros hemos sido muy prudentes y hemos creo que hemos sido capaces de hacer los deberes.

P: ¿Estaban cerca de haber sido saqueadas las cuentas públicas andaluzas?

R: Las cuentas estaban con muy poca solvencia y con muy mala gestión, en cuanto a la organización. Me refiero a que se pagaban sentencias millonarias: más de 650 millones de euros. Aquí nos encontramos que solamente con el sistema de luz que establecimos ahorramos 40 millones de euros. Hemos ahorrado más de 100 millones de euros en el pago de intereses de la deuda. Aquí en el año 2016 se pagó más dinero en intereses por pagar tarde la factura de la sanidad que en inversiones. Más dinero en el pago de intereses por pagar tarde las facturas que en inversiones en la sanidad.

P: ¿Y el primer día que se sentó en su despacho sintió un poco de vértigo? ¿O lo tenía claro?

R: Bueno, sientes vértigo porque te encuentras que eres la comunidad autónoma que estás en rojo porque no has cumplido nada. Te encuentras que llegas en febrero y el Gobierno anterior se fue a elecciones sin preparar ni un sólo elemento del presupuesto del año siguiente, para que podamos ver la importancia que le daban. Pero a su vez sabes que estás en un Ferrari y que lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar. Pero que estás en un Ferrari y Andalucía es un Ferrari, sin lugar a dudas.

P: ¿Están sacando cosas que no había de Andalucía, de los andaluces y de la economía andaluza?

R: Sí, sin ir más lejos, una cosa de la que sentimos profundamente orgullosos es que Andalucía es líder de autónomos. Eso podría haber sido siempre y no era antes. Fíjese que esos conceptos que hablaban de que el andaluz, el andaluz…Si algo tiene un autónomo es que es trabajador, responsable, que duerme y se levanta con su empresa. Somos líderes, hemos conseguido superar a Cataluña en la creación de empresas, hemos hecho récord en exportaciones, es decir, creo que lo que nosotros estamos aportando, el ciudadano, el empresario, el trabajador se siente identificado con ese proyecto y está multiplicando lo que nosotros intentamos hacer, por mucho. Y por eso de repente Andalucía se le oye hablar en cosas positivas y se ha olvidado hablar de aspectos tan negativos que se oían anteriormente.

P: ¿Ustedes están al borde de unas elecciones de nuevo en breve? ¿Prefieren que sea en junio?

R: El régimen normal sería en octubre o noviembre. Y a mí me preguntan, pero es simplemente una variable de las muchas que tiene que haber. Desde el punto de vista presupuestario, si nosotros vamos a elecciones en junio, a final de año tendríamos Presupuesto y en el año 2023 empezaríamos el curso con Presupuestos. Si las elecciones fueran en octubre o noviembre, nosotros antes abril del 2023 no tendríamos Presupuesto. Teniendo en cuenta que este año ya vamos con un presupuesto aprobado, la situación del 21 nada tiene que ver con el 22, pero seguro que nada tendría que ver con el 23. Entonces nosotros para ser más rápidos, porque nos está costando mucho no tener Presupuestos ahora, para ser más ágiles y para ejecutar mejor los fondos europeos, necesitamos tener un Presupuesto. A mí me preguntaban: «Pero esto, ¿por qué?» Y yo lo explico con las familias. Si usted no sabe cuánto va a cobrar este mes, si van a ser 1.000, 1.500, 2.000 o 2.500 y el mes que viene no sabes si va a cobrar 1.000, 1.500 o 2.000, ¿se plantearía comprarse un coche? ¿Se plantearía irse de fin de semana? Si es que no sabe. Esa incertidumbre es la que provoca no tener Presupuestos.

